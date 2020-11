SAINT-LAURENT, QC, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Saint-Laurent a l'honneur d'avoir remporté avec la Chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM un Prix d'excellence 2020 de la Société canadienne des relations publiques.

Bernard Motulsky, Flore Tanguay-Hébert, Paul Lanctôt et Geneviève Bouchard formaient l’équipe responsable du projet de recherche Communiquer autrement, récipiendaire d’un prix d’excellence de la Société canadienne de relations publiques. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent)

Au total, 68 lauréats se sont distingués cette année en étant choisis comme meilleurs exemples de relations publiques et de communication au Canada parmi un nombre record de 192 dossiers de candidature. Le projet Communiquer autrement : recherche collaborative sur la communication municipale a remporté l'or dans la catégorie Meilleur projet de recherche.

Citations

« Nous avons accordé notre confiance à l'UQAM et à la Chaire de relations publiques et communication marketing pour mieux connaître nos citoyens et leurs perceptions des outils de communications que nous mettons à leur disposition, le tout dans une optique d'amélioration de nos pratiques. Les constats du projet de recherche étaient concrets et déjà nous avons mis en pratique certaines recommandations, comme l'adoption d'un guide de marque pour une image forte et cohérente. Nous sommes ravis et fiers de ce partenariat qui a permis de faire avancer l'état de la connaissance sur la communication municipale. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« Ce projet de recherche visait à communiquer autrement en créant un pont entre la municipalité et l'université. L'une de ses particularités réside dans l'approche de partenariat mise en œuvre pour sa réalisation. En agissant en étroite collaboration, les équipes de la Chaire et de la Division des communications de l'arrondissement ont pu allier l'approche scientifique et les savoirs théoriques des chercheurs à l'expérience pratique et la connaissance terrain des professionnels pour transformer et améliorer la portée des communications municipales et, ultimement, faire une différence dans la vie des citoyens ».

Bernard Motulsky, titulaire de la Chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM

Document de référence

Communiqué de la Société canadienne de relations publiques

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques est une association sans but lucratif de professionnels qui se consacrent à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Composée de 14 sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à former une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement et l'agrément professionnels, la collaboration avec les grands influenceurs et l'engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

À propos de la Chaire de relations publiques et de communication marketing (UQAM)

Fondée en 2002, il s'agit de la première Chaire en relations publiques et communication marketing au monde. Sa mission consiste à contribuer à la progression des connaissances, à la formation des étudiants et au débat public sur toutes les questions relatives à l'exercice du métier de communicateur et à son rôle dans la société québécoise. Ses chercheurs mènent notamment des recherches sur les questions et les enjeux reliés aux conditions et aux pratiques en relations publiques et en communication marketing en fonction de la démocratisation de l'information dans la société, en réfléchissant sur l'évolution des communications.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, ses 42,8 kilomètres carrés en font l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, le développement durable et la protection de l'environnement en particulier sont au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir 5 stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Renseignements: Sources : Geneviève Bouchard, chargée de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, 514 855-6000, poste 4058 / [email protected]; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 825-6231

Liens connexes

https://montreal.ca/saint-laurent