Prix d'alphabétisation 2023 du Conseil de la fédération - Mme Djénébou Drabo reçoit le Prix d'alphabétisation 2023

QUÉBEC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Le premier ministre, M. François Legault, et le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, saluent le parcours exceptionnel de Mme Djénébou Drabo, lauréate québécoise des 19e Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération.

Mme Drabo a été une élève du Centre d'éducation des adultes des Navigateurs durant les trois dernières années. Elle s'est investie de façon exceptionnelle dans son parcours scolaire à la formation générale des adultes. Malgré un déracinement dû à l'immigration et un faible niveau d'alphabétisation, cette mère de trois jeunes enfants a su démontrer que la persévérance et le travail acharné pouvaient permettre d'atteindre des niveaux inattendus de compétence, en plus de favoriser une meilleure intégration à la société québécoise. Grâce à son assiduité et à ses efforts, elle a réussi ses cours préalables qui lui ont permis de suivre un programme au centre de formation professionnelle de Lévis. Elle est présentement étudiante au DEP en assistance à la personne en établissement et à domicile, ce qui devrait la mener, comme elle le souhaite, à occuper un emploi de préposée aux bénéficiaires.

Depuis 2004, les Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération soulignent des réalisations exceptionnelles, des pratiques novatrices et l'excellence en matière d'alphabétisation. Les premières et premiers ministres canadiens reconnaissent le rôle important de l'alphabétisation dans la participation pleine et entière de chaque personne à la société.

Citations :

« L'intégration pleine et entière à sa société québécoise est tributaire de plusieurs facteurs, dont, évidemment, la connaissance et la maîtrise de la langue. Le parcours de Mme Drabo en alphabétisation est éloquent et je suis convaincu que celle-ci jouera un rôle actif et prépondérant dans notre société. Les efforts et la persévérance dont a fait preuve Mme Drabo lui méritent nos félicitations les plus sincères. »

François Legault, premier ministre

« Je tiens à féliciter Mme Drabo. En s'engageant dans son parcours en alphabétisation, elle a fait le choix d'investir dans son avenir et a su démontrer sa capacité à surmonter les défis. Sa détermination et son dévouement sont des inspirations. Je veux remercier tous les organismes qui placent la littératie au cœur de leur engagement. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

