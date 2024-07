- La médaillée d'argent de Tokyo 2020 participera à ses troisièmes Jeux paralympiques

- Les Jeux paralympiques Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Priscilla Gagné sera la représentante du Canada en parajudo aux Jeux paralympiques Paris 2024, cet été. Cette nomination a été confirmée par le Comité paralympique canadien et Judo Canada, vendredi.

Équipe paralympique canadienne de Paris 2024 - PARAJUDO

Priscilla Gagné sera la représentante du Canada en parajudo aux Jeux paralympiques Paris 2024, cet été. PHOTO : Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Gagné, qui est depuis de nombreuses années la parajudoka la plus performante du Canada, participera à ses troisièmes Jeux paralympiques d'affilée. Elle a remporté la médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, quelques jours après avoir porté le drapeau canadien à la cérémonie d'ouverture.

« C'est toujours un honneur et un privilège de représenter le Canada aux Paralympiques », affirme Gagné. « C'est encore plus spécial pour moi de concourir à mes troisièmes Jeux - la jeune Priscilla de 10 ans aurait été émerveillée si elle connaissait son avenir ! Il ne s'agit pas seulement de représenter mon pays, mais de représenter le rêve de nombreuses personnes qui vivent avec un handicap ; un rêve d'appartenance, une chance de prouver qu'elles sont beaucoup plus que leur situation et une occasion de faire briller la lumière en vue d'inspirer les autres. »

« Je suis très reconnaissante et émue du chemin parcouru jusqu'ici. Et même s'il s'agit de mes derniers Jeux en tant qu'athlète, je me réjouis déjà à l'idée de ce que l'avenir me réserve. »

Sa médaille d'argent est le meilleur résultat du Canada aux Jeux paralympiques en parajudo, après quatre médailles de bronze (Pier Morten en 2000, 1992 et 1988 ; Eddie Morten en 1988).

L'athlète de 38 ans a récemment remporté la médaille de bronze à un événement du Grand Prix de parajudo qui a eu lieu à Heidelberg, en Allemagne, en février. Elle est également médaillée d'argent des championnats du monde de 2022 et a terminé cinquième à l'édition de l'année dernière. Elle occupe actuellement le cinquième rang du classement mondial dans sa catégorie et le quatrième rang du classement de qualification paralympique.

« Les modifications apportées à la classification et aux divisions de poids dans le judo paralympique ont contraint Priscilla à changer de catégorie de poids après Tokyo », indique Andrzej Sadej, entraîneur-chef du parajudo à Judo Canada. « Elle fait maintenant face à des adversaires plus costaudes ; toutefois, ce nouveau défi l'a rendue encore plus déterminée à ramener l'or de Paris. Je suis convaincu que Priscilla vivra la meilleure journée de sa carrière compétitive en judo à Paris. »

Gagné concourra au tournoi féminin chez les 57 kg dans la catégorie J1, le 5 septembre, à l'Arena Champ-de-Mars, à Paris.

« Félicitations à Priscilla qui a été nommée pour ses troisièmes Jeux paralympiques », déclare Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Priscilla fait partie des meilleures parajudokas au monde depuis de nombreuses années et n'a eu de cesse de travailler en vue de s'améliorer et de faire avancer son sport. Nous avons hâte de l'encourager aux Jeux et nous lui souhaitons le meilleur dans ses derniers préparatifs pour Paris. »

« Je souhaite une chaleureuse bienvenue à Priscilla ! », ajoute Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Tout au long de sa carrière, Priscilla a été une ambassadrice incroyable pour le mouvement paralympique et pour son sport, le parajudo. Ce sera formidable de la voir de nouveau concourir aux Jeux paralympiques. »

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste des athlètes nommés dans l'équipe paralympique à ce jour est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

