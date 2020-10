N'attendez pas la date limite pour vous rendre compte de ce que vous pourriez devoir pour la PCU et d'autres avantages fiscaux de 2020.

TORONTO, le 28 oct. 2020 /CNW/ - La planification fiscale n'est probablement pas au cœur des préoccupations des gens dans le contexte de la pandémie en cours, mais le moment est particulièrement propice pour examiner votre situation financière personnelle, profiter des occasions qui s'offrent à vous et déterminer s'il faut mettre de l'argent de côté en vue de la déclaration de revenus au printemps prochain, affirme Jamie Golombek, directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale à la CIBC.

« J'incite tous les Canadiens, surtout les particuliers et les entreprises directement touchés par la pandémie, à ne pas attendre avril 2021 pour commencer à examiner leur situation financière du point de vue de la planification fiscale, explique M. Golombek. Profitez maintenant du temps qu'il vous reste pour planifier l'avenir afin d'éviter les surprises au moment de votre déclaration de revenus. »

Dans son nouveau rapport intitulé Conseils fiscaux de fin d'année pour 2020 : édition COVID-19, M. Golombek énumère diverses considérations fiscales et explique l'aide qui est à la disposition des particuliers et des entreprises touchés par la pandémie :

Particuliers

Ceux qui ont reçu la Prestation canadienne d'urgence (PCU) recevront un feuillet T4A pour 2020 du gouvernement indiquant le montant total des fonds reçus. Cette somme doit être déclarée comme revenu dans les déclarations de 2020. Et puisqu'aucun impôt n'a été retenu à la source sur les versements de la PCU, vous devrez peut-être payer de l'impôt sur ces revenus. Le montant dû dépendra du taux d'imposition marginal dudit particulier pour 2020, compte tenu de tous les autres revenus gagnés au cours de l'année.





Les Canadiens qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi, comme les travailleurs autonomes, peuvent être admissibles à la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), versée le cas échéant entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. Il s'agit d'une prestation imposable de 500 $ par semaine pour un maximum de 26 semaines. Les particuliers sont tenus de présenter une nouvelle demande après chaque période de deux semaines pour laquelle ils ont besoin de soutien, et la date limite pour présenter une demande est de 60 jours après la fin de chaque période. Bien que le gouvernement ait indiqué qu'il retiendrait 10 % d'impôt sur les paiements de la PCRE, cela pourrait être insuffisant pour couvrir l'impôt à payer, qui sera calculé au taux marginal d'imposition de 2020 du particulier. De plus, si le revenu total d'une personne (excluant la PCRE) était supérieur à 38 000 $ en 2020, elle pourrait être tenue de rembourser la PCRE à un taux de 0,50 $ pour chaque dollar reçu en sus de ce montant.





Les travailleurs autonomes qui n'ont pas accès à un programme de congé de maladie payé peuvent être admissibles à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE), qui fournit 500 $ par semaine pendant au plus deux semaines s'ils sont incapables de travailler parce qu'ils sont malades ou qu'ils doivent s'isoler. Cette prestation est offerte du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. La date limite pour présenter une demande pour toute période d'une semaine est de 60 jours après la fin de cette période. À l'instar de la PCRE, le montant est assujetti à une retenue d'impôt de 10 %.





Les Canadiens qui doivent s'absenter du travail pour prendre soin d'un membre de leur

famille dans certaines circonstances en raison de la COVID-19 peuvent être admissibles à la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA). Cette prestation est également offerte du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. La date limite pour présenter une demande pour toute période d'une semaine est de 60 jours après la fin de cette période. Comme dans le cas de la PCRE et de la PCMRE, la PCREPA est imposable et assujettie à une retenue d'impôt de 10 %, ce qui peut être insuffisant pour couvrir tous les montants dus.

« Les particuliers qui ont reçu des prestations gouvernementales liées à COVID-19 doivent estimer leur revenu total provenant de toutes les sources et mettre de côté des fonds pour payer tout impôt éventuel au moment de la déclaration des revenus d'avril prochain. Demandez l'aide d'un expert qui passera en revue tous les renseignements disponibles et vous aidera à planifier avant la date décisive », ajoute M. Golombek.

Propriétaires d'entreprise : Mesures de subvention salariale pour les employeurs liées à la COVID-19

Dans le cadre de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) , les propriétaires d'entreprise ayant subi une baisse des revenus pourraient avoir droit à une subvention pouvant atteindre 85 % de la rémunération admissible versée entre le 15 mars et le 19 décembre 2020. Les entreprises doivent garder à l'esprit que les paiements versés dans le cadre de la SSUC constituent un revenu imposable pour l'employeur.





En vertu du programme de Subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs, une entreprise peut être admissible à une subvention équivalant à 10 % de la rémunération versée du 18 mars 2020 au 19 juin 2020, jusqu'à un maximum de 1 375 $ par employé et de 25 000 $ au total. Une entreprise admissible à la subvention salariale temporaire qui n'a pas réduit le versement des retenues à la source peut toujours présenter une demande et l'ARC paiera le montant de la subvention au propriétaire de l'entreprise ou le transférera au versement de l'année suivante. Comme c'est le cas pour la SSUC, la subvention salariale temporaire est imposable pour l'employeur dans l'année où elle est reçue.

Le rapport de M. Golombek comprend également des conseils fiscaux généraux et des stratégies de planification fiscale de fin d'année à l'intention des investisseurs, des familles avec étudiants, de membres de la famille qui sont handicapés, des particuliers qui font des dons et des particuliers dont le taux d'imposition change. Vous trouverez ici le rapport complet.

