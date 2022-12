EDMONTON, AB, le 9 déc. 2022 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a mis en lumière les causes systémiques sous-jacentes de la violence continue contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. La pandémie de COVID‑19 a également créé des problèmes sans précédent pour les victimes et les personnes survivantes qui cherchent de l'aide ainsi que pour les organismes de première ligne qui les soutiennent.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre ont annoncé un financement pouvant aller jusqu'à deux millions de dollars à six organismes en Alberta. Ce financement contribuera à renforcer la capacité des organismes de femmes autochtones et 2ELGBTQQIA+ à offrir des programmes de prévention de la violence fondée sur le sexe (VFS) qui ciblent les causes profondes de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Les six organismes qui reçoivent des fonds aujourd'hui sont les suivants :

Awo Taan Healing Lodge Society

Red Deer Native Friendship Society

Institute for the Advancement of Aboriginal Women (IAAW)

Nisohkamakewin Foundation

Edmonton Heyoka Healing Society

Native Counselling Services of Alberta

Cette annonce donne suite à l'appui historique conféré au Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine au début de novembre. Le Plan d'action national comprend cinq piliers, soit le soutien aux victimes, aux personnes survivantes et à leur famille; la prévention; la réactivité du système juridique et judiciaire; la mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones; et l'infrastructure sociale et l'environnement propice.

Citation

« Les taux élevés de violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones sont alarmants. Vous, les organismes de première ligne, les militantes et militants ainsi que les bénévoles qui travaillent à remédier à la situation, êtes au cœur du changement systémique et l'appui à votre travail essentiel demeure une priorité pour le gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous réitérons notre volonté de travailler avec les partenaires autochtones, les victimes et les personnes survivantes de violence fondée sur le sexe et leur famille ici même en Alberta afin de mettre fin à cette tragédie persistante et de bâtir des collectivités plus sûres d'un océan à l'autre. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Aucune communauté, aucune province et aucun territoire n'est épargné par les conséquences dévastatrices de la violence fondée sur le sexe, violence qui touche de manière disproportionnée les femmes, les filles, les personnes 2ELGBTQQIA+, les personnes autochtones, les personnes racisées et celles qui sont en situation de handicap. Je suis néanmoins inspiré par les championnes et les champions qui ont travaillé sans relâche à façonner un Canada exempt de violence fondée sur le sexe. L'annonce d'aujourd'hui est un partenariat important entre l'Alberta et le gouvernement du Canada pour accroître la capacité des organismes qui offrent des programmes de prévention de la violence fondée sur le sexe en Alberta et pour faire en sorte que nous puissions assurer un Canada plus sécuritaire pour tout le monde. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre

Faits en bref

Le financement fait partie de l'enveloppe d'environ 601,3 millions de dollars que le gouvernement du Canada a engagés dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

a engagés dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser environ 300 millions de dollars en fonds d'urgence liés à la COVID‑19 aux organismes de première ligne qui soutiennent les personnes aux prises avec la violence fondée sur le sexe. Depuis avril 2020, nous avons investi plus de 250 millions de dollars en financement d'urgence lié à la COVID-19 dans 1 400 maisons d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes, dont 138 organismes au service des personnes autochtones.

s'est engagé à verser environ 300 millions de dollars en fonds d'urgence liés à la COVID‑19 aux organismes de première ligne qui soutiennent les personnes aux prises avec la violence fondée sur le sexe. Depuis avril 2020, nous avons investi plus de 250 millions de dollars en financement d'urgence lié à la COVID-19 dans 1 400 maisons d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes, dont 138 organismes au service des personnes autochtones. Ce financement constitue une initiative majeure de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

La Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, laquelle constitue l'apport du gouvernement fédéral au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Elle décrit les efforts déployés par le gouvernement du Canada , maintenant et à l'avenir, pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique des disparitions et des assassinats de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

, maintenant et à l'avenir, pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique des disparitions et des assassinats de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. La présente annonce s'ajoute au financement antérieur de plus de 13 millions de dollars accordé par Femmes et Égalité des genres Canada à plus de 100 projets commémoratifs visant à honorer la vie et la mémoire des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

