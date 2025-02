WINNIPEG, MB, le 28 févr. 2025 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe coûte non seulement la vie aux femmes et des personnes de diverses identités de genre, mais elle a également des répercussions profondes sur nos collectivités. Prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe sont des étapes cruciales pour faire progresser l'égalité des genres au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi de plus de 478 000 $ au projet du Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc. intitulé EmpowerMen - Engager les hommes et les garçons pour prévenir l'exploitation sexuelle et la traite des personnes. Le projet comprend la recherche sur le rôle des plateformes en ligne dans la violence fondée sur le sexe facilitée par la technologie, ainsi que le développement et la mise à l'essai de stratégies pour mieux atteindre les nouveaux arrivants, ainsi que les jeunes hommes et les garçons. Les résultats de ce projet contribueront à contrer et prévenir la violence fondée sur le sexe au Manitoba et au Canada.

Outre le projet du Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc., la ministre Ien a annoncé l'octroi d'un montant pouvant atteindre jusqu'à 9,7 millions de dollars pour 21 organismes à travers le pays afin de prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe en renforçant leurs communautés, en développant leurs capacités organisationnelles, en offrant un meilleur soutien et de meilleures ressources, ou en menant des recherches. Ces projets contribueront à accroître les connaissances sur les divers facteurs qui contribuent à la violence fondée sur le sexe et les résultats contribueront à renforcer le soutien aux victimes et aux personnes survivantes, où qu'elles vivent.

L'annonce d'aujourd'hui vient compléter les investissements effectués dans le cadre des accords de financement bilatéraux avec toutes les provinces et territoires pour soutenir le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le premier rapport d'étape annuel rend compte des mesures prises par les administrations au cours de la première année de mise en œuvre de leurs accords bilatéraux respectifs dans le cadre du Plan d'action national. Les efforts du Québec pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe sont soulignés dans le rapport d'étape de la province.

Citations

« La violence fondée sur le sexe brise des vies et des communautés. Tout le monde a un rôle à jouer dans la prévention de la violence fondé sur le sexe, notamment en comprenant et en traitant les causes profondes. Grâce à nos investissements dans des organismes comme Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc., nous soutenons un travail essentiel visant à prévenir la violence avant qu'elle ne survienne et à offrir un soutien significatif aux personnes touchées. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Nous avons beaucoup de gratitude pour ce financement qui nous permettra d'approfondir nos recherches essentielles sur l'utilisation des technologies en ligne dans l'exploitation sexuelle et de développer des solutions pour contrer la traite de personnes. Il nous aidera également à mobiliser les hommes et les garçons dans différents secteurs afin de promouvoir une masculinité saine et d'accroître la sécurité pour tout le monde. »

Hennes Doltze, chef de projet, projet EmpowerMen, Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc.

Faits en bref

Le financement de ces projets est fourni par Femmes et Égalité des genres Canada , par l'intermédiaire du Programme de financement de lutte contre la violence fondée sur le sexe et du Programme de promotion de la femme. Le Programme de financement de lutte contre la violence fondée sur le sexe vise à combler les lacunes en matière de soutien apporté à des populations spécifiques ayant subi de la violence fondée sur le sexe. Le Programme de promotion de la femme soutient des projets qui abordent les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans la société canadienne, notamment en contrant la violence faite aux femmes et aux filles et en y mettant fin.

, par l'intermédiaire du Programme de financement de lutte contre la violence fondée sur le sexe et du Programme de promotion de la femme. En 2018, 44 % des femmes au Canada -- soit environ 6,2 millions de femmes -- ont déclaré que, au cours de leur vie, elles avaient subi une forme de violence de la part d'une ou d'un partenaire intime.

-- soit environ 6,2 millions de femmes -- ont déclaré que, au cours de leur vie, elles avaient subi une forme de violence de la part d'une ou d'un partenaire intime. Entre 2019 et 2023, 979 victimes d'homicide commis par une ou un partenaire intime ont été recensées et, comme dans le cas des violences entre partenaires intimes en général, 73 % (719 victimes) étaient des femmes. Cela signifie que tous les 2,5 jours, une femme est tuée par une ou un partenaire intime au Canada .

2023, 979 victimes d'homicide commis par une ou un partenaire intime ont été recensées et, comme dans le cas des violences entre partenaires intimes en général, 73 % (719 victimes) étaient des femmes. En 2018, environ le tiers des femmes vivant dans les provinces (32 %) et dans les territoires (35 %) ont été victimes de comportements sexuels non désirés qui les ont fait se sentir en danger ou mal à l'aise dans un lieu public.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Emelyana Titarenko, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, [email protected], 873-355-9576; Relations avec les médias : Femmes et Égalité des genres Canada, [email protected], 819-420-6530