Soutien à la construction d'un centre pour aînés, d'un centre culturel et d'un centre médical

100 M$ pour des infrastructures habilitantes sur la réserve de la Nation crie Enoch

sur la réserve de la Nation crie Enoch Création d'emplois directs et indirects pour la communauté autochtone, à l'ouest d' Edmonton

pour la communauté autochtone, à l'ouest d' Infrastructures pour permettre un centre pour aînées, un centre culturel et un centre médical

Stimulation de plus de 1 G$ en développement commercial et résidentiel

EDMONTON, AB, le 6 mars 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a atteint la clôture financière d'un prêt de 100 millions de dollars visant à aider la Nation crie Enoch à développer sa réserve près d'Edmonton, en Alberta. L'accord prévoit la construction d'un futur centre pour aînées, d'un centre culturel et d'un centre médical, ainsi que d'un investissement de plus d'un milliard de dollars en développement commercial et résidentiel.

Les infrastructures nécessaires comprennent la construction de conduites d'eau et d'eaux usées, de routes et l'installation de services publics souterrains dans le développement à usage mixte de 256 acres.

Le développement diversifiera l'économie de la Première Nation et créera un avenir autonome pour plus de 2 800 membres de la communauté.

Le projet soutiendra également jusqu'à 800 emplois pour les membres de la communauté et les particuliers vivant dans les environs. Enoch Civil Construction LP, l'entreprise de construction civile lourde de la Première Nation, détiendra le contrat principal du projet en tant qu'entrepreneur général.

La construction devrait être achevée en 2027.

L'investissement fait suite à un prêt de la BIC de 15 millions de dollars accordé en août 2023 pour la modernisation de la principale artère de transport de la réserve, notamment des passages pour piétons et un nouveau sentier piétonnier polyvalent.

Citations

Le deuxième investissement de la BIC avec la Nation crie Enoch soutient son travail continu visant à développer sa réserve et à créer un avenir autonome pour les membres de la communauté. Les infrastructures habilitantes permettront de créer des emplois et les infrastructures routières, et celles liées à l'eau et aux usées nécessaires. Le résultat final sera un nouveau développement à usage mixte avec des bureaux, des espaces commerciaux et des ressources communautaires.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Avec le soutien de la BIC, la Nation crie Enoch modernise des infrastructures essentielles - systèmes de traitement des eaux usées, routes et services - à Edmonton, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance, de développement économique et renforce l'avenir de la communauté.

L'Hon. Randy Boissonault, député d'Edmonton-Centre au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Il s'agit d'une annonce historique pour la Nation crie Enoch. Comme de nombreuses communautés des Premières Nations au Canada, nous avons eu du mal à combler de nombreuses lacunes en matière d'infrastructures qui empêchent notre Nation d'aller de l'avant. L'initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones de la BIC a permis à notre Nation d'emprunter le capital nécessaire pour combler certaines des lacunes en matière d'infrastructures que nous connaissons actuellement, à des conditions financièrement appropriées. Ce financement permet de mettre en œuvre des initiatives essentielles au développement des Premières Nations, et j'aimerais remercier la BIC de nous avoir accompagnés tout au long de ce processus. Ensemble, nous menons un travail de transformation qui profitera à notre Nation, et j'implore les autres niveaux de gouvernement d'envisager des initiatives similaires.

Chef Cody Thomas, Nation crie Enoch

L'Autorité financière des Premières Nations (AFPN) est fière de soutenir le développement continu de la Nation avec un financement de 194 millions de dollars pour l'expansion de River Cree. L'accès des Premières Nations au capital est essentiel à la croissance économique, à l'autosuffisance et à la construction de communautés fortes et prospères pour les générations à venir.

Ernie Daniels, président et chef de la direction, Autorité financière des Premières Nations (AFPN)

