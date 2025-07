Installation de cogénération à la biomasse pour remplacer la source d'énergie au diesel et créer des emplois

Centrale de cogénération à la biomasse de 4,8 MW pour assurer la sécurité énergétique à long terme et favoriser le développement économique de la communauté des Atikamekw d'Opitciwan

Installation permettant de réduire la consommation de 4,6 M de litres de diesel par an et d'éviter les pannes de courant fréquentes

par an et d'éviter les pannes de courant fréquentes Soutien à 40 emplois pendant la construction et 15 emplois directs et indirects à temps plein pendant l'exploitation

OPITCIWAN, QC, le 24 juill. 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a atteint la clôture financière d'un prêt de 24 millions de dollars pour soutenir les Atikamekw d'Opitciwan, une communauté des Premières Nations éloignée au nord du Québec dans sa transition énergétique visant à réduire de façon significative le diesel comme principale source d'énergie.

Un groupe de huit personnes avec des casques de chantier participe à la cérémonie d'inauguration du début des travaux des futures installations de la centrale de cogénération à la biomasse forestière à Opitciwan, tenant des pelles devant un grand panneau. (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Onimiskiw Opitciwan (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Atikamekw d'Opitciwan (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

La Société en Commandite Onimiskiw Opitciwan construira et exploitera la centrale de cogénération d'Opitciwan de 4,8 MW. L'installation produira de l'électricité en brûlant des écorces, des sciures et des copeaux de bois produits par une scierie voisine. De plus, la chaleur provenant de la nouvelle centrale énergétique alimentera un nouveau séchoir à bois à la scierie.

Le projet apportera des avantages significatifs en matière de santé et de l'environnement pour la communauté de 2 500 membres en réduisant les émissions d'oxyde d'azote et de dioxyde de soufre provenant de la production actuelle d'énergie à base du diesel. Cette initiative en matière d'énergie durable permettra de réduire de plus de 11 000 tonnes les émissions et diminuer l'utilisation du diesel de 4,6 millions de litres par an.





Le projet, ainsi que l'investissement de la BIC, pourraient servir de modèle pour aider d'autres communautés autochtones au Québec et à travers le Canada en réduisant leur dépendance au diesel comme principale source d'énergie, grâce à l'intégration de sources renouvelables.

La nouvelle centrale électrique soutiendra 40 emplois pendant la construction et 15 emplois directs et indirects à temps plein pendant l'exploitation. L'installation est conçue pour s'adapter à la croissance de la communauté, y compris la capacité à soutenir le développement futur de logements.

La centrale de cogénération d'Opitciwan, ainsi qu'un nouveau poste électrique et un système de stockage d'énergie par batterie construits par Hydro-Québec, amélioreront considérablement la stabilité du réseau électrique autonome de la communauté, qui subit actuellement de fréquentes pannes de courant.

Citations

La BIC est heureuse d'appuyer la Première Nation des Atikamekw d'Opitciwan dans le développement de cette centrale de cogénération qui offrira à la communauté une source d'énergie fiable et sécuritaire ainsi que d'autres perspectives économiques. Le financement dans le cadre de l'initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones de la BIC éliminera le diesel comme principale source d'énergie de la communauté. Beaucoup de communautés autochtones éloignées ont besoin d'options énergétiques plus propres et la la BIC est fière de son soutien à ce type de projets partout au Canada.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Des investissements comme ceux-ci, qui soutiennent les collectivités, favorisent l'indépendance énergétique et créent des emplois bien rémunérés, stimulent les projets d'infrastructures dirigés par les Autochtones partout au pays. L'investissement de 24 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada dans la centrale de cogénération à la biomasse des Atikamekw d'Opitciwan est une bonne nouvelle pour la circonscription et témoigne du pays que nous bâtissons avec tous nos partenaires.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Les communautés autochtones éloignées sont confrontées à des obstacles particuliers qui nécessitent des solutions adaptées à leurs besoins. La réalisation du projet des Atikamekw d'Opitciwan constitue un important pas en avant, car il permet non seulement de soutenir la communauté d'Opitciwan, mais également de servir de modèle afin de rendre les communautés autochtones plus autonomes dans l'ensemble du pays. Je tiens à féliciter le chef Jean-Claude Mequish pour ce projet et à le remercier pour son leadership.

L'hon. Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

La centrale de cogénération à la biomasse est un projet innovant pour Opitciwan. En utilisant des ressources locales et renouvelables, nous pouvons non seulement produire de l'énergie propre, mais aussi stimuler notre économie locale et assurer la sécurité énergétique de nos membres. Ce projet est un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour un avenir plus vert et plus prospère. Mikwetc à la BIC pour son soutien.

Chef Jean-Claude Mequish, Conseil des Atikamekw d'Opitciwan

Le projet de cogénération à la biomasse représente une avancée majeure pour notre communauté. Non seulement il nous permettra de réduire notre dépendance au diesel, mais il créera également des emplois et améliorera notre qualité de vie. Nous sommes reconnaissants à la BIC pour son soutien et son engagement dans le développement de nos infrastructures énergétiques.

Denis Clary, président, Société en Commandite Onimiskiw Opitciwan

