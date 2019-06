Présentation de Portage Énergie : une production d'énergie renouvelable en plein essor pour la ville d'Ottawa

OTTAWA, le 6 juin 2019 /CNW/ - La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. est heureuse d'annoncer que sa filiale assurant la production d'énergie renouvelable a été renommée Portage Énergie.

Créée en 2000, Énergie Ottawa inc. est devenue au fil des ans une société d'énergie très prospère, diversifiée et innovante. Sa capacité de production d'énergie renouvelable a plus que quintuplé depuis 2012, passant de 22 à 128 MW. Autrefois d'envergure locale, l'entreprise possède dorénavant des installations hydroélectriques en Ontario, au Québec et dans l'État de New York.

Pour en savoir plus sur Portage Énergie, consultez le site portageenergie.com.

Faits en bref

Portage Énergie est le principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario - sa puissance de 128 MW est suffisante pour alimenter en électricité 107 000 habitations.

- sa puissance de 128 MW est suffisante pour alimenter en électricité 107 000 habitations. L'entreprise est propriétaire de toutes les installations hydroélectriques aux chutes de la Chaudière sur les deux rives de la rivière des Outaouais, y compris le barrage-voûte.

Les installations hydroélectriques de Portage Énergie produisent 115,5 MW par an, soit assez d'électricité pour alimenter 95 000 habitations.

L'entreprise a également une participation majoritaire dans deux centrales alimentées aux gaz d'enfouissement qui produisent ensemble 10,2 MW par an, soit assez d'électricité pour alimenter 10 000 habitations.

Dans le cadre d'un partenariat conclu avec la Ville d' Ottawa , Portage Énergie exploite huit installations solaires - comptant 8 861 panneaux solaires - aménagées sur le toit de bâtiments municipaux.

Citation

« Tandis que nous regardons vers l'avenir et envisageons le prochain chapitre de notre croissance et de notre diversification, nous avons éprouvé le besoin d'adopter un nom qui reflète mieux la nouvelle portée plus large de notre société de production d'énergie. Maintenant sous le nom de "Portage Énergie", l'entreprise continuera de respecter son engagement à bâtir un avenir énergétique durable grâce à sa capacité de tirer parti des technologies renouvelables pour produire de l'électricité de façon responsable. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 332 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

www.hydroottawa.com

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Rebecca Hickey, Superviseure, Médias et affaires publiques, Téléphone : 613-738-5499, poste 2345, rebeccahickey@hydroottawa.com

Related Links

http://www.hydroottawaholding.com/holding/