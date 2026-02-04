TORONTO, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) salue le dépôt par le gouvernement fédéral, aujourd'hui, du projet de loi S-5, Loi visant un système de soins de santé connecté au Canada, qui a pour but de renforcer la sécurité des patients, d'améliorer l'accès à l'information sur la santé et de faciliter l'échange sécurisé et interopérable des données médicales partout au pays.

Reflet de la volonté nationale de bâtir et de protéger le réseau canadien de la santé, cette loi permettra d'établir des connexions sécurisées entre les systèmes de santé numériques, de donner aux Canadiens un meilleur contrôle sur l'utilisation de leurs renseignements médicaux et de favoriser la prestation de soins plus sûrs et mieux coordonnés. Par ailleurs, en créant les conditions propices à l'innovation en santé numérique, la loi contribuera à la mise en place d'un réseau de la santé plus durable et capable d'offrir des soins de grande qualité de manière optimale, tout en aidant à bâtir un Canada plus fort pour tous.

« Il est essentiel d'avoir un accès rapide et sécurisé aux renseignements personnels sur la santé pour sauver des vies et améliorer les soins prodigués aux Canadiens, déclare Marjorie Michel, ministre de la Santé. La Loi visant un système de soins de santé connecté au Canada vise justement à permettre aux patients canadiens d'accéder en toute sécurité à leurs données médicales, afin qu'ils puissent, eux et leurs soignants, disposer de l'information dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Cette loi est une avancée majeure vers un système de soins de santé connecté qui profite à tous les Canadiens. »

Dans la Loi visant un système de soins de santé connecté au Canada, le gouvernement fédéral reconnaît qu'un cadre d'échange de confiance, des normes de santé numérique modernes et des pratiques de partage sécurisé de l'information sont indispensables à la sécurité des patients, à la pérennité du réseau de la santé et à l'amélioration des résultats en matière de santé. Cette loi exigerait que toutes les entreprises informatiques fournissant des services de santé numériques au Canada adoptent des normes communes et permettent l'échange sécurisé et protégé de renseignements médicaux entre les différents systèmes et les équipes de soins et avec les patients.

« La Loi visant un système de soins de santé connecté au Canada montre d'un accès rapide et sécurisé aux données médicales est crucial pour l'amélioration des soins, ajoute Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. En appuyant l'adoption de normes de santé numérique modernes et d'un cadre d'échange de confiance, la loi veille à ce que les patients puissent accéder à leurs renseignements médicaux, à ce que les professionnels de la santé puissent mieux coordonner les soins et à ce que le réseau de la santé puisse répondre plus efficacement aux demandes croissantes. »

Les initiatives de soins connectés et la Feuille de route commune de l'interopérabilité pancanadienne d'Inforoute rejoignent directement les objectifs de la loi en proposant des solutions nationales sécurisées pour l'échange de données sur la santé et ce, en vue d'améliorer le parcours de soins des patients, renforcer la continuité des soins dans tous les milieux, accroître la capacité du réseau et réduire la charge administrative et clinique des professionnels de la santé.

Le gouvernement du Canada insiste sur le fait qu'il collabore étroitement avec ses partenaires provinciaux et territoriaux à l'élaboration de règlements qui garantiront l'échange sécurisé des données médicales des Canadiens, amélioreront les résultats en santé pour les patients et respecteront les lois existantes en matière de protection des renseignements personnels.

Inforoute se réjouit à la perspective de continuer à collaborer avec les gouvernements, les partenaires du réseau de la santé, l'industrie et les intervenants afin de traduire cette loi en progrès véritables pour les soins connectés partout au Canada.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé qui optimise les résultats de tous les Canadiens. En misant sur les technologies et innovations numériques, nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients pour faire progresser les soins connectés au pays. Nos projets, qui améliorent la coordination des soins, donnent aux patients les moyens de jouer un rôle plus actif dans leur santé et fournissent aux soignants l'information nécessaire pour leur offrir de meilleurs traitements tant au point d'intervention que tout au long de leur parcours de soins. Ils permettent avant tout de moderniser notre réseau de la santé pour qu'il soit véritablement axé sur le patient.

Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral et rend des comptes à son conseil d'administration et aux membres de la Société (les 14 sous-ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada). Inforoute est dirigée par une équipe de professionnels chevronnés, tous des experts dans leur domaine respectif, notamment les soins de santé, l'administration, la technologie de l'information et la protection des renseignements personnels. Visitez-nous en ligne au www.infoway-inforoute.ca/fr.

