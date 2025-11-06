TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) est heureuse d'annoncer le nom des 11 bénéficiaires de l'édition 2025 de la Bourse pour les soins connectés destinée aux étudiants cliniciens. Chacun des boursiers recevra jusqu'à 3 000 $ pour couvrir les droits d'inscription à un programme d'études ou de certification en santé numérique dans un établissement d'enseignement postsecondaire canadien agréé.

Décernée par le Centre d'innovation clinique en santé numérique (CICSN) d'Inforoute, la bourse encourage les étudiants à se perfectionner dans le domaine de la santé numérique afin qu'ils forment la prochaine génération de leaders cliniques. Il s'agit d'un excellent moyen de stimuler l'innovation et de faire progresser l'adoption de solutions de santé numérique qui amélioreront les soins connectés partout au pays.

« Les boursiers de cette année représentent l'avenir des soins de santé au Canada, un avenir qui mise sur l'innovation pour améliorer les résultats pour tous les patients », affirme Krista Balenko, vice-présidente de la Facilitation et des opérations chez Inforoute. « Il est inspirant de voir autant d'étudiants désireux de parfaire leurs compétences en santé numérique et d'améliorer la collecte, la gestion et l'échange des données médicales. Leur nouvelle expertise, combinée au potentiel de l'IA, permettra de combler le fossé entre la technologie et la pratique clinique et, ainsi, de créer au Canada un système de soins véritablement connecté. »

Les bénéficiaires de 2025 sont issus de diverses disciplines cliniques, notamment la médecine, les sciences infirmières et la pharmacie, et étudient dans les établissements suivants : l'Université McMaster, l'Université de Calgary, l'Université de Toronto, l'Université de Victoria, l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université de Waterloo, Unity Health Toronto et l'Université de Winnipeg. Leurs programmes respectifs portent sur différents aspects de la santé numérique, par exemple l'utilisation de l'IA en santé, l'informatique de la santé, l'informatique clinique et l'analytique des données sur la santé.

Voici les boursiers de 2025 :

Rasheedat Ajayi (Pharm. D. et cours « Health AI Foundations » de la Health AI Academy, Unity Health Toronto)

Austin Bye (double maîtrise en sciences infirmières et en informatique de la santé, Université de Victoria)

Caroline Frankfurter (cours « Adaptive Leadership in the Age of AI », Université de Toronto)

Anita Frioud (parcours échelonné vers la maîtrise en sciences infirmières, Université de Calgary)

Se Jin Lee (B.I.A., volet informatique de la santé, Université de Winnipeg)

Julia Liou (maîtrise en informatique et analytique de la santé, Université de Waterloo)

Ziwei Liu (maîtrise en informatique de la santé, Université de Toronto)

Anjali Nowbutt (maîtrise en informatique de la santé, Université de Toronto)

Akosua Simons (maîtrise en informatique de la santé, Université de Toronto)

Noelle Thundathi (micro-certificat en analytique des données sur la santé, Université de la Colombie-Britannique)

Do Won Park (certificat en analytique de la santé, Université McMaster)

« L'interopérabilité signifie, pour moi, la possibilité d'échanger des données pertinentes de manière fluide et sécurisée, afin de fournir des soins coordonnés et éclairés », explique Caroline Frankfurter, l'une des bénéficiaires de cette année. « Cette bourse m'aidera à faire progresser l'innovation en santé numérique et à contribuer à la création d'un système de santé plus connecté et plus équitable au Canada. »

Par l'intermédiaire du CICSN, Inforoute met en place des initiatives qui favorisent la participation active des leaders cliniques et des étudiants dans les domaines clés afin d'accélérer l'adoption des soins connectés à l'échelle nationale. Pour en savoir plus sur le CICSN, les bénéficiaires de 2025 de la bourse et les prochaines initiatives, visitez notre site Web.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé qui optimise les résultats pour tous les Canadiens. En misant sur les technologies et innovations numériques, nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients pour faire progresser les soins connectés au pays. Nos projets, qui améliorent la coordination des soins, donnent aux patients les moyens de jouer un rôle plus actif dans leur santé et fournissent aux soignants l'information nécessaire pour leur offrir de meilleurs traitements tant au point d'intervention que tout au long de leur parcours de soins. Ils permettent avant tout de moderniser notre réseau de la santé pour qu'il soit véritablement axé sur le patient.

Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral et rend des comptes à son conseil d'administration et aux membres de la Société (les 14 sous-ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada). Inforoute est dirigée par une équipe de professionnels chevronnés, tous des experts dans leur domaine respectif, notamment les soins de santé, l'administration, la technologie de l'information et la protection des renseignements personnels. Visitez-nous en ligne au www.infoway-inforoute.ca/fr/.

