TORONTO, le 30 oct. 2025 /CNW/ - La semaine dernière, Inforoute Santé du Canada (Inforoute) annonçait le début des inscriptions au Projetathon pancanadien, événement de tests tenu chaque année depuis quatre ans.

Après l'édition de 2025 marquée par une participation d'un nombre record de représentants de ministères de la Santé, d'organismes de réglementation et d'agences provinciales de la santé, de même que d'experts de l'industrie et de fournisseurs de solutions de santé numérique, Inforoute espère accueillir d'anciens et de nouveaux participants à l'événement de 2026.

Inforoute Santé du Canada (Groupe CNW/Inforoute Santé du Canada)

Le Projetathon pancanadien 2026 se tiendra du 24 au 26 février 2026. Cet événement de tests virtuel de trois jours vise à valider la conformité des systèmes et à accélérer l'adoption des spécifications et des normes de santé numérique. Par des tests structurés fondés sur des scénarios, les participants démontreront que leurs systèmes sont en mesure d'échanger de l'information sur la santé en s'appuyant sur les principales normes d'interopérabilité pancanadiennes.

« Le Projetathon constitue une occasion unique pour les partenaires des secteurs public et privé de se réunir pour s'attaquer en temps réel à des barrières complexes à l'échange de données », affirme Andrew Liu, vice-président, Architecture, livraison et conformité pour Inforoute Santé du Canada. « Le fait de tester les solutions par rapport aux normes pancanadiennes dans un environnement collaboratif permet non seulement d'accélérer l'adoption des technologies interopérables, mais aussi de veiller à ce que ces solutions répondent aux besoins des cliniciens, des patients et du système de santé. Ce type d'événement contribue directement à l'avancement d'un système de santé connecté, efficace et centré sur le patient à l'échelle du Canada. »

Organisé par Inforoute en collaboration avec IHE Canada, le Projetathon renforce les partenariats qui sont essentiels à la mise en œuvre de solutions techniquement fiables et adaptées aux flux de tâches cliniques et aux priorités provinciales et territoriales. Les participants pourront tester et valider leurs solutions par rapport à un nombre sans précédent de spécifications pancanadiennes, notamment par rapport à la spécification du résumé du dossier du patient pancanadien (RDP-CA), à la spécification pancanadienne sur la référence et le conseil électroniques (CA:eReC) et aux patrons d'échange FHIR pancanadiens (CA:FeX). Ils s'assureront ainsi que leurs solutions sont conformes avec les normes pancanadiennes d'échange de données sur la santé et prêtes à être déployées, et qu'elles respectent la Feuille de route commune de l'interopérabilité pancanadienne.

Les inscriptions au Projetathon 2026 sont maintenant commencées.

En réunissant des acteurs clés de l'industrie, le Projetathon favorise le développement de solutions de santé numérique plus efficientes, efficaces et centrées sur le patient et, par le fait même, une amélioration de la coordination des soins et des résultats pour les Canadiens.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé qui optimise les résultats de tous les Canadiens. En misant sur les technologies et innovations numériques, nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients pour faire progresser les soins connectés au pays. Nos projets, qui améliorent la coordination des soins, donnent aux patients les moyens de jouer un rôle plus actif dans leur santé et fournissent aux soignants l'information nécessaire pour leur offrir de meilleurs traitements tant au point d'intervention que tout au long de leur parcours de soins. Ils permettent avant tout de moderniser notre réseau de la santé pour qu'il soit véritablement axé sur le patient.

Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral et rend des comptes à son conseil d'administration et aux membres de la Société (les 14 sous-ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada). Inforoute est dirigée par une équipe de professionnels chevronnés, tous des experts dans leur domaine respectif, notamment les soins de santé, l'administration, la technologie de l'information et la protection des renseignements personnels.

Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr.

