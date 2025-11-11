TORONTO, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Les 17 et 18 novembre, Inforoute Santé du Canada (Inforoute) accueillera à Québec des chefs de file de la santé, des patients, des cliniciens et des décideurs de partout au Canada et d'ailleurs dans le monde dans le cadre de sa Conférence du Partenariat annuelle.

Cette année, l'événement se déroule sous le thème « L'innovation pour propulser les soins connectés » et met l'accent sur la volonté, à l'échelle du pays, de moderniser l'échange et l'utilisation des données sur la santé afin d'offrir aux professionnels de la santé et aux patients un accès plus facile aux données et d'améliorer la coordination des soins et les résultats. Chaque année, la Conférence réunit la communauté canadienne de la santé numérique et constitue une occasion de partager des expériences, de souligner des réussites et de renforcer la collaboration pour un système de santé plus connecté, équitable et centré sur le patient.

« La Conférence du Partenariat met en lumière ce que la communauté canadienne de la santé peut accomplir lorsqu'elle est guidée par une même vision », déclare Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute Santé du Canada. « Elle crée un espace favorable à la collaboration, à l'apprentissage et à l'innovation et nous rassemble autour d'un objectif commun : faire avancer les soins connectés et créer un système de santé adapté aux besoins de chacun. »

Le programme pour l'année 2025 inclut des présentations et des panels sur l'IA et l'innovation responsable, sur l'échange de données à l'échelle nationale, sur les stratégies d'interopérabilité à l'internationale, sur l'accès aux données par les patients et sur la valeur économique des données sur la santé et de la santé numérique. Les participants en apprendront aussi davantage sur des initiatives importantes d'Inforoute, comme le Programme de transcription par IA et le Programme d'innovation pour les fournisseurs.

Des experts de l'écosystème de la santé, dont des leaders cliniques, des décideurs, des représentants des patients et des proches aidants, ainsi que des partenaires du système, examineront l'évolution des priorités canadiennes en matière de santé numérique à la lumière des nouvelles possibilités, des innovations et des leçons apprises au cours de la dernière année. Ces points de vue complémentaires permettront de comprendre comment la collaboration, la modernisation et l'innovation responsable contribuent à un système de santé plus connecté et plus durable.

Vous pouvez encore vous inscrire à la diffusion Web de la Conférence du Partenariat 2025 d'Inforoute. Pour consulter le programme et vous inscrire, visitez cette page.

Présentée pendant la Semaine de la santé numérique, la Conférence soulignera également les mesures prises par les partenaires du système de santé canadien pour connecter les soins et donner plus d'autonomie aux patients grâce à un meilleur accès aux renseignements médicaux. Pour en savoir plus et participer à la Semaine de la santé numérique à titre d'organisation, vous pouvez communiquer avec nous et télécharger notre trousse, qui vous aidera à promouvoir votre participation.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé qui optimise les résultats de tous les Canadiens. En misant sur les technologies et innovations numériques, nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients pour faire progresser les soins connectés au pays. Nos projets, qui améliorent la coordination des soins, donnent aux patients les moyens de jouer un rôle plus actif dans leur santé et fournissent aux soignants l'information nécessaire pour leur offrir de meilleurs traitements tant au point d'intervention que tout au long de leur parcours de soins. Ils permettent avant tout de moderniser notre réseau de la santé pour qu'il soit véritablement axé sur le patient.

Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral et rend des comptes à son conseil d'administration et aux membres de la Société (les 14 sous-ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada). Inforoute est dirigée par une équipe de professionnels chevronnés, tous des experts dans leur domaine respectif, notamment les soins de santé, l'administration, la technologie de l'information et la protection des renseignements personnels.

Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr.

