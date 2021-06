Les employés craignent toujours la COVID « Beaucoup de Canadiens ont sans doute hâte de revenir à une nouvelle normalité, à mesure que les vaccins sont administrés et que la pandémie s'atténue », commente Mary Ann Baynton, directrice de la collaboration et de la stratégie, Stratégies en milieu de travail pour la santé mentale. « Mais pour ceux qui travaillent de la maison, cette transition s'accompagne de préoccupations nouvelles et uniques, car ils sont plus isolés et ont pu limiter leur exposition au virus pendant longtemps. Les employeurs doivent comprendre ce qui inquiète les membres de leurs équipes afin de pouvoir les appuyer efficacement pendant cet ajustement important. »

Alors, que doivent faire les employeurs pour répondre à la crainte persistante de la COVID-19 pendant que leurs organisations s'adaptent? Selon Mme Baynton, la communication et la collaboration avant le retour au travail sont essentielles :

Reconnaissez que le retour au travail peut être stressant pour certains et stimulant pour d'autres. Validez la gamme d'émotions qui accompagnent ce processus. Demandez aux employés quelles mesures particulières l'organisation peut prendre pour les aider à s'adapter à la situation et à se sentir en sécurité. Communiquez clairement comment et quand vous allez mettre en œuvre ces mesures. Et demandez à nouveau si des difficultés sont prévues une fois que vous les aurez mises en œuvre. Expliquez que les premières semaines pourraient être épuisantes, puisque tout le monde doit s'adapter à une nouvelle normalité.

La crainte de contracter la COVID l'emporte sur les autres inquiétudes liées au retour au bureau

Étonnamment, alors que près de la moitié des répondants indiquent qu'ils s'inquiètent de contracter la COVID-19 à leur retour au bureau, les préoccupations au sujet d'autres éléments de cette transition sont beaucoup moins grandes. Lorsqu'on leur a demandé quelle était leur principale inquiétude liée au retour au bureau :

Seulement 10 % des répondants ont affirmé être préoccupés par l'atteinte d'un nouvel équilibre travail-vie personnelle

9 % ont indiqué être angoissés à l'idée de faire la navette entre leur domicile et leur bureau

Moins de 1 % ont déclaré que leur principale préoccupation est l'impact que leur retour au travail aurait sur leurs enfants

« Lorsque nous avons entrepris de réaliser ce sondage, nous entendions des commentaires anecdotiques de la part d'amis, de membres de la famille et de collègues qui sont actuellement en télétravail : ils redoutaient les trajets, l'adaptation à la routine de travail ou la perte du temps qu'ils passent avec leur famille. Nous nous attendions à ce que ces préoccupations l'emportent sur la peur du virus, maintenant que les vaccins sont en cours de distribution », explique Mme Baynton. « Nous avons été étonnés de constater que les inquiétudes sont encore davantage axées sur le virus plutôt que sur le changement de routine. »

Les jeunes Canadiens et les Canadiens plus âgés sont tout aussi inquiets au sujet du virus

D'autres résultats pertinents montrent que, en ce qui concerne l'angoisse liée au virus, les Canadiens de tous les âges sont affectés :

En règle générale, les Canadiens de 18 à 34 ans sont les plus angoissés (33 %, comparativement à 22 % des Canadiens de 55 ans et plus)

Les jeunes Canadiens se déclarent aussi plus souvent dépressifs (23 %, comparativement à seulement 11 % des Canadiens de 55 ans ou plus)

Toutefois, la crainte de contracter le virus semble avoir des répercussions négatives semblables sur la santé mentale de tous les Canadiens (42 % des plus jeunes Canadiens et 35 % des Canadiens plus âgés)

Ces résultats révèlent que les employeurs devraient reconnaître que les employés de toutes les tranches d'âge peuvent encore craindre de contracter la COVID-19 lorsqu'ils retourneront sur le lieu de travail.

Le sondage a permis de recueillir les réponses de 1 120 adultes canadiens qui travaillent de la maison pendant la pandémie (à l'exception des résidents des Territoires du Nord-Ouest). La marge d'erreur est de 2,9 %. Parmi ces répondants, 608 ont répondu à des questions ouvertes sur les angoisses précises liées au retour au travail.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

À propos de Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale

Créé en 2007, le site Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale est une source importante de ressources et d'outils pratiques et gratuits et est conçu pour aider à prévenir et à gérer les problèmes de santé mentale en milieu de travail et à intervenir, le cas échéant. Le Canada est reconnu dans le monde entier comme un chef de file en ce qui a trait à la santé mentale en milieu de travail. De nombreuses personnes et organisations ont contribué à cette notoriété, et nous nous sentons privilégiés d'avoir joué un rôle dans beaucoup d'initiatives importantes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web Strategiesdesantementale.com.

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, Canada Vie, 204 391-8515, [email protected]; Michael Cooper, Vice-président, Développement et partenariats stratégiques, Recherche en santé mentale Canada, 416 894-5553, [email protected]