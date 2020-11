Près de 870 000 $ au Cégep de Trois-Rivières pour son projet Déploiement de l'Écosystème de la recherche de l'Université du Québec dans le réseau collégial

QUÉBEC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, annonce une aide financière de près de 870 000 $ au Cégep de Trois-Rivières pour la réalisation du projet Déploiement de l'Écosystème de la recherche de l'Université du Québec dans le réseau collégial. Ce projet vise à appuyer le développement de la recherche scientifique, en particulier la mutualisation des ressources et l'optimisation des investissements en technologies de l'information.

Concrètement, le Progiciel de gestion intégré de recherche permettra la diffusion des possibilités de financement et de reconnaissance ainsi que le suivi des demandes et la gestion des projets. Cette initiative numérique, qui s'inscrit dans les objectifs du Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur, vise à valoriser la recherche et la création, à alléger la charge administrative de travail et à faciliter la reddition de comptes pour les cégeps. À terme, elle permettra davantage de continuité, de complémentarité, d'efficacité et de pertinence dans les initiatives numériques de l'ensemble des établissements collégiaux.

Déjà, 13 cégeps ont confirmé vouloir utiliser le Progiciel de gestion intégré de recherche dès qu'il sera disponible. Cette première cohorte d'établissements permettra de valider les étapes d'intégration à l'Écosystème de l'Université du Québec et de gérer la mitigation des risques à plus petite échelle, avant d'intégrer d'autres établissements. Un déploiement dans 20 autres cégeps est planifié pour la deuxième année. Enfin, à la troisième année du projet, l'Écosystème sera disponible pour les 48 cégeps du Québec.

« Le développement et la poursuite de la recherche scientifique au Québec sont essentiels. Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, notre gouvernement se fait un devoir de la promouvoir et de la soutenir pour que nous puissions améliorer nos connaissances dans de nombreux domaines. Grâce aux sommes annoncées aujourd'hui, le Cégep de Trois-Rivières pourra mettre en place l'Écosystème de la recherche et ainsi en faire bénéficier nos établissements collégiaux. Je suis convaincue que cet environnement informatique facilitera le travail des établissements d'enseignement supérieur et les incitera à poursuivre, voire à augmenter leurs activités de recherche, découvrant ainsi des avancées scientifiques profitables pour tous. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le domaine des technologies de l'information est en effervescence. Il est donc essentiel d'appuyer le développement de la recherche scientifique dans ce secteur dans le but de développer toutes les connaissances nécessaires pour optimiser les investissements et répondre aux besoins du marché du travail. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la volonté de notre gouvernement d'encourager des initiatives innovantes. Je suis très heureux que le Cégep de Trois-Rivières puisse jouer un rôle dans le développement des compétences en exécutant le déploiement de l'Écosystème de la recherche de l'Université du Québec à Trois-Rivières. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Le Cégep de Trois-Rivières est le mandataire responsable du projet pour l'ensemble des cégeps participants. Ce projet devrait s'échelonner sur un peu plus de trois ans et les coûts d'exécution sont estimés à 1 054 960 $.

Le projet s'inscrit également dans les priorités que la Fédération des cégeps a établies dans le mémoire qu'elle a déposé en décembre 2016 dans le cadre de la consultation faite par le Ministère sur la Stratégie numérique, notamment au regard de ses visées de cohérence, de continuité, de complémentarité, d'efficacité et de pertinence des initiatives numériques.

Un partenariat interordres avait préalablement été établi entre l'Université du Québec (UQ) et le réseau des cégeps, représenté par le Cégep de Trois-Rivières, afin d'évaluer la pertinence pour le réseau collégial d'utiliser l'Écosystème développé par l'UQ dans le but de permettre une meilleure gestion des projets de recherche et de la reddition de comptes liée à la recherche.

