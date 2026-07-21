PRÈS DE 75 % DES CANADIENS PENSENT QU'IL EST NÉCESSAIRE DE RENDRE OBLIGATOIRE LA TECHNOLOGIE ANTIVOL DANS LES VÉHICULES, ALORS QUE LA CONFIANCE DANS LA SÉCURITÉ ACTUELLE DIMINUE

Une étude révèle que plus d'un tiers des Canadiens ont été personnellement touchés par le vol d'automobile; seulement 18 % croient que les nouveaux véhicules sont protégés adéquatement contre le vol fondé sur une technologie moderne.

TORONTO, July 21, 2026 /CNW/ -- Le « Sondage 2026 sur les répercussions du vol d'automobiles au Canada », mené par Équité Association, révèle que les inquiétudes concernant la sécurité publique persistent alors que les méthodes modernes utilisées par le crime organisé dans le vol de véhicules outrepassent facilement les mécanismes de sécurité qui se trouvent à l'heure actuelle dans les véhicules.

Infographie: Sondage 2026 sur les répercussions du vol d'automobiles au Canada

Le sondage a révélé que même si plus d'un tiers des Canadiens ont été personnellement touchés par le vol d'automobiles, seuls 18 % des répondants croient que les véhicules vendus aujourd'hui peuvent résister aux tactiques modernes fondées sur la technologie utilisées dans le vol de véhicules.

Depuis 2023, le vol d'automobile à l'échelle nationale a diminué de 39 %* alors que des initiatives de collaboration : ont été mises en place par l'entremise du Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules. Les Canadiens reconnaissent toutefois que la lutte contre le vol d'automobiles n'est pas terminée, alors que 55 % des Canadiens pointent vers les tactiques en constante évolution du crime organisé, les deux-tiers (66 %) étant d'avis que des progrès importants exigent une réponse coordonnée des gouvernements, des constructeurs, des forces de l'ordre et des propriétaires de véhicules, en hausse par rapport à 61 % en 2023.

« Les progrès que nous avons réalisés dans la lutte contre le vol d'automobiles prouvent qu'une action coordonnée fonctionne; toutefois, nos collectivités sont inquiètes, avec raison, de la sécurité publique et de l'évolution des tactiques utilisées par les criminels », a déclaré Bryan Gast, vice-président national, Renseignements et Enquêtes, Équité Association. « Les Canadiens nous disent clairement qu'ils pensent que les protections en matière de sécurité devraient être installées lors de la construction de leurs véhicules (72 %), et non pas vendues comme pièce de rechange. »

Transports Canada a pris des mesures pertinentes pour régler le problème du vol d'automobiles, y compris inviter l'industrie à faire des commentaires sur les modifications proposées au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Équité a participé à la consultation, en demandant que le règlement rendre obligatoire les essais en matière de cybersécurité prévus par le Règlement ONU 155 et la norme ISO/SAE 21434, rendant les véhicules plus difficiles à voler. L'élimination de l'écart en matière de sécurité soutient l'objectif de Transports Canada qui est d'harmoniser les règlements canadiens avec les pratiques mondiales exemplaires, ce qui offre une couche de protection pour assurer la sécurité des collectivités.

« En réalité, les tactiques modernes en matière de vol d'automobiles font en sorte que le fait de verrouiller les portières de la voiture n'est plus une protection suffisante. Le crime organisé a remplacé les pieds-de-biche par des vols fondés sur la technologie comme les attaques par relais des clés à télécommande pour outrepasser facilement le système de sécurité du véhicule », a déclaré M. Gast. « Les Canadiens ne se sentent plus en sécurité. Près des deux-tiers (64 %) des personnes interrogées s'inquiètent de devenir une victime, non seulement en ce qui concerne leur véhicule, mais aussi la sécurité de leurs familles. Chacun des 47 000 véhicules volés l'an dernier représente une victime et une collectivité touchée. Les Canadiens méritent d'être protégés et les propriétaires de véhicules ne peuvent plus résoudre ce problème complexe par eux-mêmes. Une technologie efficace devrait être la norme dans chaque nouveau véhicule ».

Au nom de l'industrie de l'assurance de dommages, Équité continue de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, les forces de l'ordre et d'autres parties intéressées afin de lutter contre le vol d'automobiles et le crime visant l'assurance pour protéger les collectivités canadiennes.

(*Selon les données d'Équité)

À propos du sondage

Un sondage en ligne auprès des membres du Forum Angus Reid a été commandé par Équité Association et mené du 1er juin au 8 juin 2026, avec un échantillon représentatif de 2 503 Canadiens adultes (âgés de 18 ans et plus). Les résultats du sondage ont été équilibrés et pondérés en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau de scolarité, selon les plus données du plus récent recensement. À titre comparatif seulement, un échantillon de cette taille aurait une marge d'erreur de +/- 1,8 point de pourcentage à un niveau de confiance de 95 %.

À propos d'Équité Association

À titre d'autorité nationale sur le crime d'assurance et la prévention de la fraude, Équité Association est un organisme à but non lucratif qui soutient les assureurs de dommages canadiens. Grâce à une analytique poussée, à des pratiques exemplaires en matière de renseignements et à des enquêtes coordonnées, Équité lutte contre le problème qu'est le crime d'assurance qui exploite les Canadiens vulnérables. En offrant un service amélioré et une analytique de la fraude pour la récupération des véhicules et des cargaisons à ses membres, Équité collabore avec les forces de l'ordre, les partenaires et les organisations de l'industrie à protéger les Canadiens contre leur exploitation.

SOURCE Équité Association

Pour de plus amples renseignements, contactez Michelle Robichaud, directrice principale, Relations avec les médias, Équité Association, à l'adresse [email protected].