TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Équité Association, l'autorité nationale en matière de crime de prévention de la fraude et du crime visant l'assurance, a dévoilé aujourd'hui son Palmarès annuel des 10 voitures les plus prisées par les voleurs en 2024. Les résultats révèlent qu'un nouveau véhicule, le Toyota RAV4, occupe maintenant le premier rang, démontrant les tactiques en constante évolution du crime organisé. Malgré un déclin du vol d'automobiles à l'échelle nationale, les Canadiens continuent de subir le fardeau émotionnel et financier important, alors que les sinistres de vol d'automobiles excèdent 1 milliard de dollars annuellement en termes de réclamations.

No. Marque / modèle Année du modèle

le plus

souvent volé Nombre de

véhicules assurés Nombre

de vols Taux de vol /

Fréquence

(%) Type 1 Toyota RAV4 2021 554 086 2 080 0,38 % VUS 2 Dodge Ram 1500 série 2022 521 734 2 018 0,39 % Camionnette 3 Honda CR-V 2020 516 262 1 911 0,37 % VUS 4 Ford F150 série 2023 598 353 1 833 0,31 % Camionnette 5 Honda Civic 2020 683 897 1 797 0,26 % Voiture 6 Jeep Wrangler 2023 144 345 1 491 1,03 % VUS 7 Chevrolet/GMC

Silverado/Sierra

1500 série 2006 599 358 1 192 0,20 % Camionnette 8 Toyota Highlander 2022 127 314 1 141 0,90 % VUS 9 Toyota Tundra 2024 74 298 1 129 1,52 % Camionnette 10 Lexus RX Série 2023 98 375 1 124 1,14 % VUS

« Alors que nous constatons des signes positifs de progrès, le vol d'automobiles continue d'être un problème national qui est devenu une source importante de financement pour les groupes de crime organisé. Malgré une diminution globale de 19 % du vol d'automobiles à l'échelle nationale, le vol d'automobiles continue de coûter aux Canadiens plus de 1 milliard de dollars chaque année. Cela signifie que les Canadiens honnêtes qui travaillent fort continuent de subir le véritable fardeau émotionnel et financier de ce crime », a déclaré Terri O'Brien, présidente et chef de la direction, Équité Association. « Au nom de ses membres, Équité continuera de collaborer avec Sécurité publique Canada pour profiter du momentum créé par le Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules au sujet de ce problème critique de sécurité canadienne et prôner des mesures préventives comme de rendre obligatoire la norme antivol ULC 338, afin d'empêcher que ces vols soient commis ».

Les modèles de VUS plus récents, en particulier ceux qui ont des vulnérabilités concernant les mécanismes de sécurité sans clé, demeurent les principales cibles pour les réseaux criminels sophistiqués à l'échelle nationale, en particulier au Québec et en Ontario. Le Toyota RAV4 a été volé plus de 2 000 fois au pays en 2024, ce qui reflété sa forte demande, sa facilité de service à l'échelle mondiale et sa grande valeur de revente qui maximise les bénéfices criminels provenant des ventes illégales au pays et à l'étranger.

« Le fait que le Toyota RAV4 figure en tête du palmarès est un signe évident que les réseaux criminels organisés ne ralentissent pas leurs activités; ils modifient tout simplement leurs tactiques », explique Bryan Gast, v.-p. national, Services d'enquête, Équité Association. « Nous remarquons un changement vers les véhicules volés reNIVés aux fins de vente ou d'être démantelés dans des ateliers illégaux de cannibalisation et vendus pour les pièces. Alors que le coût d'achat et d'entretien des véhicules augmente, nous pouvons nous attendre à voir cette tendance prendre de l'ampleur. Nous avons remarqué une hausse de 47,5 % des vols de véhicules de luxe (d'une valeur de 200 000 $ ou plus) qui démontre que les criminels cherchent davantage à maximiser leurs profits alors que le vol d'automobiles est de plus en plus risqué en raison des ressources stratégiques des forces de l'ordre et du gouvernement.

Équité continue de militer au nom de ses membres pour une approche à plusieurs volets pour combattre le vol d'automobiles. La prochaine étape essentielle en matière de prévention est que Transports Canada et son homologue aux É.-U. rendent obligatoire la nouvelle norme harmonisée proposée ULC 338 (Systèmes et appareillages de prévention du vol de véhicules automobiles). L'adoption de cette norme moderne harmonisée dissuadera les voleurs, fournira plus de clarté aux constructeurs et installateurs et protégera les consommateurs.

Pour les Palmarès par région, consultez le site d'Équité : https://www.equiteassociation.com/fr/top-10-most-stolen-vehicles.

À propos d'Équité Association

À titre d'autorité nationale sur le crime d'assurance et la prévention de la fraude, Équité Association est un organisme à but non lucratif qui soutient les assureurs de dommages canadiens. Grâce à une analytique poussée, à des pratiques exemplaires en matière de renseignements et à des enquêtes coordonnées, Équité lutte contre le problème qu'est le crime d'assurance qui exploite les Canadiens vulnérables. En offrant un service amélioré et une analytique de la fraude pour la récupération des véhicules et des cargaisons à ses membres, Équité collabore avec les forces de l'ordre, les partenaires et les organisations de l'industrie à protéger les Canadiens contre leur exploitation.

