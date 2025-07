TORONTO, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Équité Association, l'autorité nationale sur le crime d'assurance et la prévention de la fraude, a publié aujourd'hui son Rapport sur les tendances en matière de vol d'automobiles pour le premier semestre de 2025, selon lequel on note une diminution de 19 % à l'échelle nationale des vols de voitures de tourisme, comparativement à la même période en 2024.

« Le Canada est en endroit plus sécuritaire aujourd'hui qu'il ne l'était au sommet de la crise du vol d'automobiles », a déclaré Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association. « Le fait que les vols d'automobiles atteignent maintenant des niveaux d'avant la crise illustre l'efficacité de la voix unifiée d'Équité au nom de nos membres. Dirigé par Sécurité publique Canada, accompagnée des recommandations d'Équité axées sur des solutions, le Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules a été crucial dans la mise en œuvre de stratégies exhaustives pour protéger les Canadiens contre le crime organisé à l'origine de la crise du vol d'automobiles. L'industrie de l'assurance avait comme objectif clé de minimiser l'impact du vol d'automobiles sur les Canadiens honnêtes qui travaillent fort, et les données du rapport indiquent que nous nous rapprochons à grands pas de cet objectif. »

Le rapport signale des diminutions importantes en Ontario (-25,9 %) et au Québec (-22,2 %), des provinces qui ont connu précédemment les taux de vol d'automobiles les plus élevés entre 2021 et 2023.



Nbre de voitures de tourisme volées au

premier semestre (S1) % de changement du

vol d'automobiles au

premier semestre* Région S1 2024 S1 2025 S1 2025 À l'échelle nationale 28 549 23 094 - 19,1 % Ontario 12 949 9 600 - 25,9 % Québec 5 000 3 889 - 22,2 % Ouest du Canada 9 600 8 695 - 9,4 % -Alberta 5 042 4 411 -12,5 % Canada atlantique 1 000 910 - 9,0 %

*Comparativement à la même période en 2024

« Les Canadiens ont enduré les impacts importants du crime visant les véhicules et, même si ces données du premier semestre de 2025 sont encourageantes, la lutte est loin d'être terminée », a déclaré Bryan Gast, vice-président national, Services d'enquête. Équité a participé récemment au comité consultatif de l'organisme UL Standards & Engagement pour créer et publier conjointement la première norme harmonisée Canada-É.U. pour les systèmes et appareillages de prévention du vol de véhicules automobiles. La prochaine étape consiste à mettre cette nouvelle norme à l'œuvre pour empêcher que les véhicules soient volés et réduire le vol d'automobiles des deux côtés de la frontière. »

Le rapport met également en lumière les inquiétudes au sujet des stratégies criminelles en constante évolution. Les enquêteurs d'Équité ont remarqué que les criminels cherchent maintenant à voler des véhicules destinés à des ateliers de cannibalisation et au reNIVage, ce qui rend les récupérations plus difficiles.

Équité demeure engagée à améliorer son expertise en matière d'enquête et de technologie pour avoir un impact plus important dans la lutte au crime visant l'assurance et protéger les Canadiens honnêtes qui travaillent fort.

À propos d'Équité Association

À titre d'autorité nationale sur le crime d'assurance et la prévention de la fraude, Équité Association est un organisme à but non lucratif qui soutient les assureurs de dommages canadiens. Grâce à une analytique poussée, à des pratiques exemplaires en matière de renseignements et à des enquêtes coordonnées, Équité lutte contre le problème qu'est le crime d'assurance qui exploite les Canadiens vulnérables. En offrant un service amélioré et une analytique de la fraude pour la récupération des véhicules et des cargaisons à ses membres, Équité collabore avec les forces de l'ordre, les partenaires et les organisations de l'industrie à protéger les Canadiens contre leur exploitation.

