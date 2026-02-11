TORONTO, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le Rapport sur les tendances de 2025 en matière de vol d'automobiles publié aujourd'hui par Équité Association révèle que les initiatives nationales et de l'industrie se sont traduites par une diminution de 18 % du vol d'automobiles au Canada (cumul annuel) par rapport à 2024. Par contre, les groupes de crime organisé s'adaptent à la situation en utilisant des méthodes plus sophistiquées, faisant en sorte que le fardeau financier pour les Canadiens demeure élevé car, selon les estimations, les réclamations d'assurance totalisaient 900 millions de dollars en 2025.

Même si la diminution indique que le Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules a un effet positif, les Canadiens demeurent vulnérables. Les organisations criminelles évoluent, comme l'indique une augmentation de 72 % (cumul annuel) de la fraude financière visant les véhicules détectée dans les ports de Montréal et de Halifax.

« Alors que les initiatives de collaboration entre le gouvernement, les forces de l'ordre et l'industrie ont entraîné une diminution du taux de vol d'automobiles, le crime organisé continue d'utiliser des méthodes plus complexes pour maintenir leurs sources de financement », a déclaré Bryan Gast, vice-président national, Renseignements et Enquêtes, Équité Association. « En plus du reNIVage et des ateliers de démantèlement, nous remarquons une hausse importante de la fraude en matière de financement des véhicules alors que les criminels utilisent le vol d'identité et des identités synthétiques pour voler des véhicules. Ces activités ne sont pas sans victimes; elles financent directement le trafic de drogues et d'armes à feu et le terrorisme international. Alors que les taux de récupération s'améliorent, nous devons demeurer vigilants et miser sur des méthodes de prévention pour assurer la sécurité de nos collectivités ».

Région Nbre total de vols en 2024 : Nbre total de vols en 2025 : % de changement Cumul annuel À l'échelle nationale 57 359 46 999 -18 % Ontario 24 877 19 319 -22 % Québec 10 290 7 742 -25 % Ouest du Canada** 20 130 17 906 -11 % • Alberta 10 454 8 980 -14 % Canada atlantique 2 062 2 032 -2 % Sources des données : Équité Association a compilé les données des agences d'application de la loi. Les

pourcentages et les taux sont arrondis au nombre entier le plus proche.

** L'Ouest du Canada comprend la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba.

Les taux de récupération et les données à l'échelle régionale illustrent que la complexité du problème demeure :

Ontario et Québec : Même si les vols ont diminué de 22 % et 25 % respectivement les taux de récupération demeurent faibles (51 % en Ontario et 48 % au Québec). Près de la moitié des véhicules volés dans ces provinces n'ont pas été récupérés, probablement exportés ou démantelés dans des ateliers de cannibalisation.

Même si les vols ont diminué de 22 % et 25 % respectivement les taux de récupération demeurent faibles (51 % en Ontario et 48 % au Québec). Près de la moitié des véhicules volés dans ces provinces n'ont pas été récupérés, probablement exportés ou démantelés dans des ateliers de cannibalisation. Ouest du Canada : La région a connu une diminution de 11 % du vol d'automobiles, même si le taux de récupération de l'Alberta a aussi connu une diminution du cumul annuel qui se situe présentement à 71 %, indiquant une augmentation des exportations et du reNIVage. L'Alberta continue d'être une province de choix où enregistrer des véhicules volés et reNIVés.

La région a connu une diminution de 11 % du vol d'automobiles, même si le taux de récupération de l'Alberta a aussi connu une diminution du cumul annuel qui se situe présentement à 71 %, indiquant une augmentation des exportations et du reNIVage. L'Alberta continue d'être une province de choix où enregistrer des véhicules volés et reNIVés. Canada atlantique : La région a connu une diminution de 2 %, tandis que la fraude en matière de financement des véhicules a connu une augmentation de plus de 89 % au port de Halifax.

« Nous sommes encouragés de voir un déclin souvenu du nombre de véhicules volés et même si nous avons gagné beaucoup de terrain dans la lutte au vol d'automobiles, nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que les Canadiens continuent de subir un important fardeau financier et émotionnel », a déclaré Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association. « Au nom de nos membres, nous nous engageons à militer pour les modifications proposées au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles de Transports Canada. En adoptant la norme ULC 338:2025, nous pouvons moderniser les exigences en matière d'antivol et empêcher le vol d'automobiles à la source, rendant les véhicules plus difficiles à voler de prime abord. »

Équité utilise sa plateforme alimentée par l'IA, ÉQ Insights, pour détecter et mettre fin à la fraude visant l'industrie. En visualisant les réseaux complexes et en créant des cotes de risque de fraude, Équité offre des renseignements exploitables pour être à l'affût des activités criminelles de plus en plus complexes et protéger l'intégrité de l'écosystème de l'assurance au Canada.

Au nom de ses membres, Équité demeure engagée à améliorer son expertise en matière d'enquête et de technologie pour avoir un impact plus important dans la lutte au crime visant l'assurance et protéger les Canadiens honnêtes qui travaillent fort.

