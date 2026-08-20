Près de 700 employés municipaux à la Place Dupuis : un geste concret de l'administration Martinez Ferrada pour l'est du centre-ville

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- Afin de répondre aux besoins découlant du retour en présentiel des employés municipaux trois jours par semaine, l'administration Martinez Ferrada annonce la location d'espaces de bureaux à la Place Dupuis, située au 855, rue Sainte-Catherine Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie. Ce bail de 10 ans permettra d'accueillir près de 700 fonctionnaires municipaux au cœur du Village, à la jonction du Quartier latin.

Plus tôt cette année, le départ de 2 500 employés d'Hydro-Québec de la Place Dupuis a eu un impact majeur sur la vitalité de l'est du centre-ville. Aujourd'hui, l'administration pose un geste concret pour soutenir sa relance, dans la continuité des actions déjà entreprises, notamment la révision du projet Berri et les investissements sur la rue Sainte-Catherine Est.

Renforcer la vitalité économique et communautaire du Village

Cette entente avec la Place Dupuis générera également des retombées concrètes pour le milieu communautaire du Village. En effet, dans le cadre de l'occupation de l'immeuble, deux organismes phares de la communauté 2SLGBTQIA+ pourront bénéficier de locaux abordables afin de maintenir leur présence dans le quartier : la Chambre de commerce LGBT du Québec et Interligne. Leur présence au cœur du Village contribuera à préserver la vitalité du secteur et à assurer la poursuite de services essentiels offerts à la population.

Des espaces adaptés au retour en présentiel

Le personnel de la Ville occupera les espaces situés du 16e au 21e étage de l'immeuble, représentant une superficie totale de 111 390 pieds carrés. L'occupation se fera en deux phases : d'abord sur deux étages à compter du 1er octobre 2026, puis sur les quatre autres étages à compter du 1er juin 2027. Les locaux accueilleront notamment des équipes du Service des finances, du Service de la concertation des arrondissements ainsi que d'autres unités municipales relocalisées dans le cadre de travaux réalisés au 801, rue Brennan.

Le dossier décisionnel sera soumis prochainement pour adoption aux conseils municipal et d'agglomération.

Citation

« Notre objectif est clair : redonner de l'élan au Village et au Quartier latin. Cette entente nous permet d'agir sur deux fronts : accroître la présence quotidienne de travailleuses et travailleurs dans le secteur et soutenir des organisations qui sont des piliers dans la communauté. C'est un geste concret qui contribuera à renforcer l'attractivité du quartier, à soutenir son développement économique et à préserver ce qui fait sa richesse, sa diversité et son caractère unique », a déclaré Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Maude Ouellette-Archambault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 468-4781, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, [email protected]