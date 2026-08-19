Livre de condoléances en hommage à Oliver Jones à la bibliothèque Réjean-Ducharme

MONTRÉAL, le 19 août 2026 /CNW/ -- L'Arrondissement du Sud-Ouest invite la population à saluer la mémoire de ce grand artiste que fut Oliver Jones en inscrivant leurs messages de sympathie dans un livre mis à leur disposition à la bibliothèque Réjean-Ducharme, située au 2450, rue Workman. Du 20 août au 4 septembre, les citoyen(ne)s pourront ainsi se présenter à la bibliothèque durant les heures ouvrables et le livre sera par la suite remis à la famille.

Afin de rendre hommage à ce Grand Montréalais, la Ville de Montréal convie également la population à une chapelle ardente le mercredi 19 août, de 13 h 30 à 19 h 30, dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal.

« C'est avec une profonde tristesse que nous apprenions, le 22 juillet dernier, le décès d'Oliver Jones, pianiste de jazz de renommée internationale et enfant de la Petite-Bourgogne. Cet artiste d'exception qui a côtoyé les plus grands noms du jazz au cours de sa remarquable carrière est toujours demeuré fidèle au quartier et aux gens qui l'ont vu grandir. Merci, Oliver Jones, d'avoir inspiré des générations d'artistes et d'avoir laissé un héritage dont la Petite-Bourgogne pourra toujours être fière. »

Véronique Fournier, mairesse de l'Arrondissement du Sud-Ouest

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Source : Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, [email protected]