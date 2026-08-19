Avis aux médias - Annonce concernant de nouveaux espaces de bureaux pour les employés municipaux

MONTRÉAL, le 19 août 2026 /CNW/ -- Le président du comité exécutif, M. Claude Pinard invite les membres des médias à une conférence de presse portant sur la location d'espaces de bureaux pour accueillir des employés municipaux dans l'arrondissement Ville-Marie.

Date : Jeudi 20 août 2026



Heure : 8 h 15

Le lieu de l'événement sera communiqué aux médias accrédités ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Maude Ouellette-Archambault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 468-4781, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]