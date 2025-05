Près de 500 000 $ pour le développement régional de Laval

LAVAL, QC , le 30 mai 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annoncent qu'une somme de 460 527 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de cinq initiatives dans la région de Laval.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) ont été choisis par un comité régional en lien avec les priorités de développement de Laval. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs culturel et social.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Citations :

« Je suis fière que notre gouvernement appuie financièrement, une fois de plus, des projets structurants et porteurs pour les communautés. Ces initiatives témoignent de la créativité, de l'engagement et du dynamisme des gens d'ici et de la pertinence de leurs idées pour faire grandir leur milieu. Bravo à toutes les personnes impliquées dans ces projets! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cette annonce montre à quel point Laval est en mouvement. Les projets soutenus répondent aux vrais besoins des gens d'ici, tout en renforçant notre tissu social et culturel. C'est grâce à la collaboration de plusieurs partenaires qu'on arrive à livrer du concret. Les retombées seront bien réelles pour la population lavalloise. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose

« Laval est une région unique qui se distingue à l'échelle du Québec par sa vitalité sociale, culturelle et scientifique. Les projets soutenus profiteront tant aux familles lavalloises qu'aux visiteuses et visiteurs souhaitant découvrir la grande diversité d'expériences que notre ville a à offrir. En mon nom et en celui des membres du comité régional, je suis fier d'appuyer nos partenaires dans la réalisation d'initiatives qui feront rayonner notre centre-ville et nos quartiers. »

Stéphane Boyer, maire de Laval et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Je suis emballée par l'investissement de 300 806 $ de notre gouvernement dans le comté de Laval-des-Rapides afin de soutenir l'édition 2025 de la Station culturelle Momo qui accueillera tout au long de l'été des performances artistiques pour le plus grand plaisir de la population lavalloise. Accessible à toutes et tous, la Station est un lieu de rassemblement pour toute la région où il fait bon se détendre et se divertir entouré de verdure. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 5 projets retenus pour la région de Laval Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 39 721 $ Étude de faisabilité sur la mise à niveau technique et technologique des simulateurs d'entraînement Par : Cosmodôme Réaliser une étude de faisabilité sur la mise à niveau technique et technologique de ses simulateurs d'entraînement d'astronautes. 2025-2026 40 000 $ Développement d'une offre muséale d'expositions temporaires et d'activités de médiation culturelle Par : Éco-Nature (Parc de la Rivière-des-Mille-Îles) Mettre en place un dispositif pour accueillir des expositions temporaires dans le hall du Centre d'exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles et offrir une gamme d'activités de médiation rattachées à celles-ci. 2025-2026 40 000 $ Audi'eau, la visite audionumérique sur l'eau du C.I.EAU Par : Centre d'interprétation de l'eau de Laval Produire une visite audionumérique accompagnant le parcours de l'exposition permanente. 2025-2026 40 000 $ Mise à jour de l'exposition « Bouger! » et de son programme éducatif Par : Musée de la santé Armand-Frappier Déménager l'exposition dans de nouvelles installations. Ses contenus scientifiques et ses activités éducatives seront aussi mis à jour, le tout complété par un tout nouveau parcours participatif pour les visiteuses et visiteurs. 2025-2026 300 806 $ Station culturelle Momo Par : Ville de Laval Soutenir l'édition 2025 de la Station. Elle offre des espaces modulables et durables pour accueillir des performances artistiques, permettre la socialisation et la détente, offrir des zones ludiques, des îlots de travail en plein air, ainsi que des espaces verts. 2025-2026 Total accordé : 460 527 $

2025-2026 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation mai 2025

Les priorités régionales 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Une culture qui rayonne au-delà des frontières de la région;

La culture, pilier indissociable d'un développement régional durable;

Le développement stratégique des infrastructures culturelles sur le territoire.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746