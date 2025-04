Près de 50 000 $ octroyés à Saint-Lin-Laurentides pour mieux faire face aux risques d'inondation et d'érosion fluviale

SAINT-LIN-LAURENTIDES, QC, le 14 avril 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le député de Rousseau, M. Louis-Charles Thouin, annoncent un soutien financier de 48 700 $ à la Ville de Saint-Lin-Laurentides afin de développer une stratégie concertée de résilience communautaire du secteur des Lacs et de mettre en œuvre des activités de communication et de sensibilisation pour assurer l'adhésion de la population.

Cette aide financière permettra à la Ville d'élaborer des outils pour mieux informer la population et la mobiliser autour de la recherche de solutions durables aux enjeux d'inondation et d'érosion fluviale. Cette approche favorisera l'écoute de la perspective des Saint-Linoises et Saint-Linois et son intégration dans la démarche d'adaptation de leur ville.

Citations :

« Les inondations provoquées par la tempête Debby, l'été dernier, ont malheureusement affecté plusieurs communautés, dont celle de Saint-Lin-Laurentides. Grâce à cette entente, notre gouvernement s'assure d'accompagner la Ville dans la recherche de solutions durables, porteuses et mobilisatrices en aménagement du territoire. Ce projet, qui tient compte des besoins réels du milieu, s'ajoute aux mesures prises partout sur le territoire pour diminuer les risques et mieux prévenir les impacts des inondations futures sur les milieux de vie des Québécois. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis fier de cette entente qui reflète l'importance accordée par notre gouvernement à la préparation et à la résilience des Saint-Linoises et Saint-Linois, face aux impacts météorologiques extrêmes, comme ceux causés par la tempête Debby. L'adaptation aux changements climatiques nécessite de se doter de ressources et d'outils concrets pour mieux faire face à de telles situations. Je salue l'initiative des autorités de la Ville de Saint-Lin-Laurentides qui favorise une collaboration populaire tacite afin d'assurer un environnement sécuritaire et efficace pour les familles et individus, et mieux anticiper les prochaines intempéries et événements climatiques urgents. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire du ministre responsable des Infrastructures

« Après les impacts de la tempête Debby, en 2024, notre communauté avait besoin d'outils concrets pour rebondir et bâtir l'avenir. Le soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation vient appuyer un virage important : celui d'un dialogue sincère avec les citoyens pour mieux comprendre les réalités vécues et trouver, ensemble, des solutions durables. »

Mathieu Maisonneuve, maire de Saint-Lin-Laurentides

Faits saillants :

Dévoilé en 2020, le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie repose sur une étroite collaboration entre les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, des Affaires municipales et de l'Habitation, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et de la Sécurité publique.

Rappelons que les 10 bureaux de projets - Inondations déployés dans les bassins versants jugés prioritaires aux prises avec des problématiques d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée de l'accompagnement offert par le Bureau de projets de la rivière L'Assomption.

