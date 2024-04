OTTAWA, ON, le 4 avril 2024 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre du programme Catapulte Canada, 32 organismes vont recevoir un soutien financier en appui à des programmes novateurs qui épaulent les jeunes en travaillant activement à aplanir les obstacles à l'apprentissage. Au total, 4,3 millions de dollars seront investis dans des programmes qui ouvrent des horizons aux jeunes qui ne sont ni aux études, ni en emploi, ni en formation ou qui sont issus de groupes vulnérables (personnes nouvellement arrivées au pays, réfugiées ou fuyant une situation traumatisante, par exemple).

Le recensement de 2021 a révélé qu'un peu moins de la moitié (49,2 %) des Autochtones de 25 à 64 ans possédaient un diplôme d'études postsecondaires. Il est à noter par ailleurs que l'écart important entre le niveau d'éducation des hommes et des femmes est toujours présent. Chez les 25 à 34 ans, près de 40 % des femmes nées au Canada détiennent un baccalauréat ou un diplôme d'études supérieures, comparativement à un peu plus de 25 % seulement pour les hommes nés au Canada.

« Trop de jeunes au Canada continuent de vivre de la déconnexion et de l'exclusion dans leur transition entre études et l'emploi. Nous pensons que la solution réside dans les communautés. En investissant dans des programmes locaux qui répondent aux besoins du milieu, nous pouvons aider à combler les lacunes systémiques, renverser le décrochage au secondaire et faciliter l'accès à l'éducation postsecondaire, a déclaré Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall. Ces efforts vont toucher près de 30 000 jeunes qui auront désormais la possibilité d'atteindre leurs objectifs d'apprentissage et de carrière. La FRH remercie plus particulièrement la Fondation Azrieli pour son soutien financier et sa vision, de même que le programme fédéral "Droit au but". Ces partenariats élargissent la portée de Catapulte Canada et augmentent ses retombées. »

Ces trois dernières années, la FRH a fait croître Catapulte Canada, qui est devenue une communauté florissante et dynamique d'organisations offrant non seulement du financement pour soutenir les initiatives d'apprentissage locales, mais aussi du mentorat, du perfectionnement et des occasions de mesures et d'évaluations. La nouvelle cohorte d'ONG financées profitera de la mise en commun des idées et des réussites des uns et des autres.

Chacun des nouveaux programmes financés a une approche innovante pour accroître l'accès équitable à l'éducation en offrant des possibilités d'apprentissage expérientiel, du soutien scolaire individuel, ou encore des projets axés sur le développement de compétences et l'acquisition d'une expérience de travail pratique.

« Le fait de recevoir cette prestigieuse subvention de la part du programme Catapulte Canada de la Fondation Rideau Hall permettra à la League of Innovators d'en faire tellement plus pour 500 jeunes issu.e.s de communautés sous-desservies au Canada. L'obtention de cette subvention témoigne de notre engagement à faire tomber les barrières en matière d'innovation et d'entrepreneuriat, et à faire en sorte que chaque jeune, peu importe son cheminement, ait la possibilité de s'épanouir et de contribuer à notre avenir collectif. Cette subvention de Catapulte Canada consolide notre mission ainsi que notre conviction que les jeunes Canadien.ne.s peuvent rendre le monde meilleur. » - Melissa Allen, directrice générale de la League of Innovators

Grâce à Catapulte Canada, la FRH est entièrement investie dans la mission d'offrir à chaque jeune du pays la possibilité d'apprendre et d'acquérir les compétences nécessaires pour participer pleinement à la société.

Bénéficiaires d'une subvention de Catapulte Canada

Fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement

Momentum Community Economic Development

Calgary Quest Children's Society

Cortes Island Academy Society

Young Entrepreneurs of Canada Association

Youth Digital Talent

Hackergal

Black Business and Professional Association

The Arctic Rose Foundation (AR)

Lay-up Basketball

Story Planet

Youth & Innovation Project, University of Waterloo

The Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning

Rideau-Rockcliffe Community Resource Centre

Pathways to Education Canada

Parkdale Food Centre

OrKidstra - Sistema Ottawa

Strong Minds Strong Kids Psychology Canada

Fondation Ancrage Jeunesse

Technovation Montréal

Centre des jeunes l'Escale de Montréal Nord

Centre d'innovation des Premiers Peuples (CIPP)

Wanuskewin Heritage Park

Pinnguaq Association

Fonds pour nouveaux arrivants, réfugié.e.s et jeunes « NEET »

Ever Active Schools

League of Innovators

BGC Moncton

New Brunswick Multicultural Council Inc.

Hope Blooms Youth Social Entrepreneurial Ventures Inc.

Operation Come Home

R.I.S.E. (Reach Inspire Soar Empower) Academy

Federation of Black Canadians (FBC)

Centre Lassallien

À propos de Catapulte Canada

Catapulte Canada est une initiative d'envergure nationale qui a pour objectif d'accroître l'accès équitable aux occasions d'apprentissage pour les jeunes. Mis sur pied par la Fondation Rideau Hall, Catapulte Canada canalise les nouvelles ressources vers les programmes communautaires afin qu'ils puissent renforcer leur savoir-faire, leurs capacités, leur financement, leurs cadres d'évaluation, leurs partenariats et leur infrastructure. Pour de plus amples renseignements, visitez catapultcanada.ca/fr.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources qui mettent en lumière l'excellence canadienne. La FRH collabore avec des partenaires pour améliorer des vies et créer les conditions permettant à davantage de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer. Pour en savoir plus, visitez www.rhf-frh.ca/fr.

