Près de 3,6 millions de dollars pour soutenir les entreprises touristiques de la région touristique de Québec

QUÉBEC, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'encourager la relance touristique de la région touristique de Québec en confirmant une aide financière de 3 570 000 $ à l'Office du tourisme de Québec (OTQ). Ces sommes permettront la création, par l'OTQ, du Fonds des actifs stratégiques du centre-ville de Québec, fonds destiné à venir en aide aux entreprises touristiques du centre-ville particulièrement touchées par la baisse du nombre de touristes et considérées comme stratégiques pour la relance postpandémique.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en compagnie du maire de Québec, M. Régis Labeaume, et du président du conseil d'administration de l'Office du tourisme de Québec, M. Jean-François Côté.

Cette aide financière est accordée par l'entremise du volet 4 de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT) créé à la suite de la mise à jour économique du 18 novembre dernier. L'objectif de ce nouveau volet est d'éviter la déstructuration de l'offre touristique aux portes d'entrée touristiques du Québec.

« Québec jouit d'une réputation sans pareille à l'international, et son pouvoir d'attraction auprès des touristes étrangers est une des grandes forces de notre destination. Avec l'aide confirmée aujourd'hui, votre gouvernement s'assure de maintenir les actifs stratégiques touristiques de cette vitrine exceptionnelle pour le Québec, autant dans une perspective de relance touristique que de pérennité de l'offre. Je suis très fière des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique de notre capitale nationale. Elles seront bénéfiques non seulement pour la vitalité de la région, mais pour le Québec tout entier. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Notre belle ville de Québec, avec ses quartiers historiques, son patrimoine, sa vie culturelle, sa gastronomie et son accueil chaleureux, séduit depuis toujours les touristes du monde entier. Bien que nous traversions une période difficile, notre région doit absolument préserver son formidable pouvoir d'attraction, et votre gouvernement en est conscient. Avec l'inébranlable soutien de l'Office du tourisme de Québec, nous veillerons à protéger nos acquis et à faire en sorte d'être prêts lorsque le tourisme pourra reprendre normalement. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La bonne réputation de Québec sur la scène touristique internationale n'est plus à faire, comme en témoignent les nombreuses distinctions en tourisme reçues au fil des ans par la ville. La relance économique de la région passera en grande partie par la reprise des activités touristiques, c'est pourquoi je me réjouis de cette importante contribution financière. Je remercie le gouvernement du Québec de nous donner le soutien nécessaire afin que la capitale nationale demeure une destination de choix pour les touristes du monde entier. »

Régis Labeaume, maire de Québec

« Québec se distingue par son histoire, sa chaleur humaine et le fait qu'il fait bon de la découvrir tout au long de ses quatre saisons, qui offrent à tour de rôle une expérience unique. Elle recèle plusieurs joyaux et emblèmes qui sont reconnus internationalement. Au nom de ses membres, l'Office accueille ainsi très favorablement cette nouvelle enveloppe budgétaire de 3,57 M$ du gouvernement du Québec qui permettra à notre destination de demeurer compétitive sur l'échiquier international en soutenant plusieurs organisations phares de la région de Québec. »

Jean-François Côté, président du conseil d'administration de l'Office du tourisme de Québec

Faits saillants

Le volet 4 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) est doté d'une enveloppe totale de 17 millions de dollars répartie entre les portes d'entrée touristiques du Québec que sont Montréal, l'Outaouais et Québec.

Les EPRT ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à stimuler l'économie locale.

Cette mesure s'ajoute aux nombreuses autres mesures de soutien mises en place pour soutenir l'industrie touristique québécoise. Au total, le gouvernement du Québec a mis plus de 1 milliard de dollars à la disposition de l'industrie depuis le début de la crise pour l'accompagner et favoriser son adaptation et sa relance d'ici 2025.

