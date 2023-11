Près de 21 M$ pour contrer les effets de l'insécurité alimentaire des Québécois et des Québécoises

QUÉBEC, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide d'urgence de près de 21 M$ à des organismes pour contrer les effets de l'insécurité alimentaire afin d'aider les enfants, les familles et les personnes seules. Ce soutien supplémentaire s'inscrit dans le cadre de la mise à jour économique présentée mardi par le ministre des Finances.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, a précisé que ces nouvelles sommes seront réparties entre cinq organisations partenaires :

La Fondation Olo ;

La Cantine pour tous ;

Le Club des petits déjeuners ;

La Tablée des Chefs ;

Les Banques Alimentaires du Québec.

Rappelons qu'avec la somme annoncée, le gouvernement du Québec aura investi, cette année seulement, plus de 169 M$ à travers différents programmes pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

Ce plus récent investissement s'inscrit dans le cadre des nombreuses discussions tenues avec différents partenaires en prévision du prochain Plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, prévu en 2024. Par ce plan, issu d'une vaste consultation publique menée ces derniers mois par la ministre Rouleau, le gouvernement entend intervenir de façon structurante en sécurité alimentaire.

Citation

« Nous affirmons de façon plus particulière avec ce financement notre soutien aux enfants, aux familles et aux personnes seules par l'entremise des organismes d'aide alimentaire. Avec cet investissement, nous contribuons à ce que celles et ceux dans le besoin aient accès à de la nourriture. Toutefois, il nous faut un plan de match pour cesser de travailler dans l'urgence et poser les bases d'une sortie de crise. C'est ce sur quoi je travaille en ce moment avec nos partenaires. Le prochain plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, que je déposerai en 2024, en sera le résultat. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants

L'action du gouvernement du Québec en matière d'insécurité alimentaire compte sur des contributions de plusieurs ministères, notamment du ministère de l'Éducation, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et du ministère de la Famille.

