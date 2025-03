Financement des médias - Le Pôle médias HEC Montréal s'allie à l'Université de Genève pour soutenir et encourager l'engagement philanthropique

MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - Le Pôle médias HEC Montréal s'associe au lancement officiel de l'Initiative Média et Philanthropie (IMP), développée par le Centre en philanthropie de l'Université de Genève. Le projet vient d'être lancé ce mercredi 12 mars à Genève lors d'une conférence publique intitulée Philanthropie : quels financements alternatifs pour les médias ?

Sylvain Lafrance, directeur du Pôle médias et ancien vice-présent principal des Services français à la Société Radio-Canada, et Gilles Marchand qui dirigera l’IMP et ancien directeur général de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR). (Groupe CNW/HEC Montréal)

L'IMP a pour mission d'étudier et d'encourager l'engagement philanthropique dans le domaine des médias, en réponse aux défis financiers importants que traverse ce secteur. Le Pôle Médias HEC Montréal qui s'intéresse depuis près de dix ans aux modèles d'affaires des médias, apportera un angle nord-américain aux recherches et propositions de cette initiative.

Le directeur du Pôle médias et ancien vice-présent principal des Services français à la Société Radio-Canada, Sylvain Lafrance, jouera également un rôle de premier plan dans cette initiative.

« Nous avons accepté avec enthousiasme d'être partie prenante de l'IMP, car la problématique du financement des médias dans le nouvel univers numérique est un enjeu fondamental pour la défense de nos démocraties et de nos cultures, explique Sylvain Lafrance, professeur associé et directeur du Pôle médias HEC Montréal. L'IMP permettra notamment d'identifier les innovations et les modèles qui permettront de maintenir la capacité des médias de représenter le réel et de favoriser un dialogue constructif dans un monde de plus en plus polarisé. »

Un réseau international d'experts et d'expertes

Le Pôle médias a été approché par le Centre en philanthropie pour devenir le partenaire initial de ce projet. L'IMP vise à structurer un réseau international d'experts et d'expertes des milieux universitaires et professionnels à même d'établir des critères de contribution au bien commun de l'intervention philanthropique dans le domaine des médias. Ce groupe de réflexion et de recherche développera des outils et des processus concrets, notamment sur le plan de la gouvernance des médias et des modèles de financement durable.

L'IMP sera dirigée par Gilles Marchand, figure bien connue de la scène médiatique suisse et ancien directeur général de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).

