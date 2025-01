Près de 113 000 $ à l'entreprise Moulures d'acier GM pour l'agrandissement de ses installations

LOUISEVILLE, QC, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Le député de Maskinongé, M. Simon Allaire, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, confirme l'octroi de 112 949 $ à l'entreprise Moulures d'acier GM pour soutenir sa croissance.

De ce montant, 62 949 $ proviennent du programme Développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires (DÉPART) et permettent d'appuyer l'agrandissement des installations de l'entreprise pour renforcer ses activités.

Paul Carbonneau, préfet de la MRC de Maskinongé, Jonathan Desaulniers, président Moulures d’Acier GM, et Simon Allaire, député de Maskinongé. Source : MEIE (Groupe CNW/Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional)

En plus d'offrir du soutien technique à l'entreprise, la MRC de Maskinongé lui a également accordé un prêt de 50 000 $ par l'entremise du Fonds local d'investissement (FLI) et du Fonds local de solidarité (FLS), lesquels visent à soutenir les entreprises locales et à encourager la création d'emplois dans la région.

Ces sommes ont permis à l'entreprise, située dans la MRC de Maskinongé, en Mauricie, d'agrandir ses installations de fabrication de moulures afin d'accroître sa productivité. Ce projet est évalué à plus de 250 000 $.

Les investissements gouvernementaux accordés aux Moulures d'acier GM s'inscrivent dans la mission du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui vise à soutenir la croissance durable de l'économie québécoise. Les retombées financières à venir permettront au gouvernement d'investir dans les services destinés à la population, notamment en santé et en éducation.

Citations :

« En soutenant ce projet, notre gouvernement contribue à moderniser davantage le secteur manufacturier, qui est essentiel au dynamisme de la MRC de Maskinongé. C'est grâce à la réussite d'entreprises audacieuses comme les Moulures d'acier GM qu'on peut maintenir la compétitivité de ce secteur clé de l'économie régionale et stimuler la prospérité économique de toute la Mauricie. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« L'augmentation de la productivité est une avenue incontournable pour assurer la croissance des entreprises québécoises. Les Moulures d'acier GM l'ont bien compris, et nous sommes fiers d'avoir investi près de 63 000 $ dans ce projet d'agrandissement qui permettra à l'entreprise d'être encore plus performante. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Ce soutien financier représente une belle occasion pour la MRC de Maskinongé de renforcer son secteur manufacturier et de favoriser l'innovation dans nos entreprises locales. En appuyant des projets comme celui des Moulures d'acier GM, nous contribuons directement à la vitalité économique et à la création d'emplois de qualité dans notre région. »

Paul Carbonneau, préfet de la MRC de Maskinongé

« Grâce à une demande en pleine croissance, et souhaitant demeurer au-devant de la courbe de l'efficacité et de la productivité, les Moulures d'acier GM ont agrandi leurs installations, notamment pour ajouter de nouveaux systèmes et produits destinés au secteur de la construction. Nous sommes reconnaissants de l'appui du gouvernement du Québec dans ce projet, qui nous permet d'avoir un plus grand inventaire et de répondre aux demandes de notre clientèle. »

Jonathan Desaulniers, président des Moulures d'acier GM

Faits saillants :

Fondée en 1995, l'entreprise Moulures d'acier GM se spécialise dans la fabrication de portes, de fenêtres et de moulures, ainsi que dans la distribution de revêtement extérieur pour les secteurs résidentiel, commercial, industriel et agricole.

Administré par Investissement Québec comme mandataire du gouvernement, le programme DÉPART s'adressait aux PME et aux entreprises collectives situées dans : les MRC se trouvant dans le dernier quintile du classement, selon l'indice de vitalité économique des territoires de l'Institut de la statistique du Québec; les MRC de la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine; les MRC des Appalaches et du Granit; les communautés autochtones à proximité du périmètre territorial des MRC admissibles.



Il visait à appuyer les entreprises des MRC ciblées dans la réalisation de leurs projets de diversification économique.

