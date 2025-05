Près de 1 M$ pour des projets d'habitation en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC , le 9 mai 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a annoncé qu'une somme de 965 589 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de 13 initiatives en matière d'habitation en Mauricie. Ces projets contribueront à renforcer l'occupation dynamique de l'ensemble du territoire mauricien.

Cette annonce fait suite à un appel de projets ciblant la construction de logements locatifs lancé en juillet 2024 (projet Action-Habitation). Ainsi, plus de 200 unités locatives seront construites au cours des prochains mois à Trois-Rivières, à Shawinigan, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, à Saint-Narcisse, à Saint-Luc-de-Vincennes, à La Tuque, à Saint-Boniface, à Charette et à Sainte-Thècle (voir l'annexe au communiqué). Les projets choisis auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.

« Notre gouvernement est à l'écoute des besoins des régions à travers le Québec; les initiatives retenues en Mauricie en sont une preuve. Nous avons le souci de répondre aux priorités de la population et des élus locaux, surtout en habitation. La construction de ces logements contribuera sans aucun doute à améliorer la qualité de vie de centaines de citoyennes et citoyens. Merci à toutes les personnes impliquées dans le développement de ces projets importants. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le 12 juin dernier, le milieu mauricien s'est doté de priorités régionales et la première est en lien avec l'habitation. Par ces 13 projets retenus, notre gouvernement vient y donner suite en misant sur trois axes : le nombre de logements disponibles, l'abordabilité ainsi que la variété de l'offre. Nous sommes fiers de contribuer à ces initiatives importantes pour l'attractivité et la vitalité de notre territoire. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Avec le contexte actuel de la rareté des logements sur l'ensemble du territoire mauricien, je suis très heureux que par la mise en place du projet Action-Habitation, nous ayons pu poser un geste concret pour améliorer la situation. On se rappellera que le dossier de l'habitation constitue la priorité numéro 1 de la Table des élus de la Mauricie, mais aussi du nouveau plan d'action régional de la stratégie sur l'occupation et la vitalité des territoires. Voilà une action tangible pour le développement de la Mauricie. »

Guy Veillette, président de la Table des élus de la Mauricie et du comité régional de sélection des projets

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

