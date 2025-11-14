Le rapport préconise l'élaboration d'une stratégie pancanadienne de lutte contre les méfaits des jeux de hasard et d'argent en ligne

OTTAWA, ON, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Près d'un jeune adulte (18 à 29 ans) sur 4 (23,5 %) qui se sont adonnés à des jeux de hasard et d'argent en ligne dans la dernière année rapportent un niveau élevé de conséquences négatives liées à cette activité, notamment des difficultés d'ordre financier, émotionnel, psychologique et relationnel, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par Greo Evidence Insights (Greo), le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS) et Recherche en santé mentale Canada (RSMC).

Le rapport, Le jeu en ligne chez les jeunes adultes canadiens : un appel à l'action, présente une analyse des données sur les habitudes de jeu recueillies en 2024 par RSMC auprès de plus de 8 000 personnes au Canada, à l'aide d'un panel en ligne plus général abordant aussi la santé mentale. Les données ont été analysées en collaboration avec Greo.

« Les jeunes adultes sont en train de devenir le groupe le plus à risque. Près d'un tiers d'entre eux jouent en ligne, et ceux qui le font sont beaucoup plus susceptibles de développer des problèmes de jeu et de vivre des conséquences négatives, explique Matthew Young, Ph.D., conseiller en chef de recherche à Greo. Le jeu en ligne n'est pas un passe-temps inoffensif. Selon notre étude, les personnes qui jouent en ligne sont environ 10 fois plus susceptibles de dépasser les seuils de jeu à moindre risque et plus de 45 fois plus susceptibles de répondre aux critères du jeu problématique, par rapport aux personnes qui jouent seulement à la loterie. »

Quelques constats du panel en ligne :

Les jeux de hasard et d'argent en ligne sont beaucoup plus risqués que d'autres formes de jeu. Par rapport aux personnes qui ont seulement joué à la loterie, celles qui ont déclaré avoir joué en ligne dans la dernière année étaient : Environ 10 fois plus susceptibles de dépasser les seuils de jeu à moindre risque; Plus de 45 fois plus susceptibles de répondre aux critères du jeu problématique; Plus de 20 fois plus susceptibles de rapporter un niveau élevé de conséquences négatives associées au jeu.

Environ un jeune adulte sur trois (32,0 %) ont déclaré s'adonner au jeu en ligne.

Parmi les jeunes adultes de 18 à 29 ans qui ont joué en ligne dans la dernière année, 23,5 % rapportaient avoir subi un niveau élevé de conséquences négatives associées au jeu, y compris la baisse de leurs économies, l'augmentation de leurs dettes de carte de crédit et la dégradation de leur bien-être causée par des sentiments de regret et une impression d'échec personnel.

Des risques accrus associés au jeu en ligne, par rapport à la loterie et à d'autres formes de jeu, ont été observés chez tous les groupes à l'étude, peu importe l'âge, le genre ou la région au pays.

En raison de ces résultats, le rapport recommande l'élaboration d'une stratégie pancanadienne pour réduire les méfaits liés au jeu. Cette stratégie devrait aborder les points suivants :

Harmoniser les différentes approches réglementaires en place au Canada;

S'attaquer aux conflits d'intérêts dans l'écosystème des jeux de hasard et d'argent;

Stabiliser le financement pour la prévention, le traitement et la recherche;

Mettre en place des systèmes de surveillance et d'évaluation des conséquences négatives associées au jeu et de leurs coûts;

Accroître la sensibilisation du public et des fournisseurs de services de première ligne aux conséquences négatives du jeu;

Tenir compte du rôle que peuvent jouer les sociétés d'État provinciales et territoriales dans la réduction des méfaits du jeu en ligne.

Selon François Gagnon, Ph.D., scientifique principal et conseiller spécial en politiques au CCDUS, il s'agit d'une recommandation qu'il serait avantageux de suivre. « Contrairement au tabac ou au cannabis, les mesures de réglementation et de conformité prises pour encadrer le jeu au Canada sont inégales et manquent d'uniformité. Il en résulte un nivellement par le bas quant à la protection de la santé de la population canadienne. Sans une action coordonnée, l'expansion du jeu en ligne continuera d'entraîner des conséquences négatives au pays, particulièrement chez les jeunes. »

Au sujet de Greo Evidence Insights

Greo Evidence Insights est un organisme sans but lucratif indépendant spécialisé dans la recherche, la mobilisation des connaissances et l'évaluation dans les secteurs de la santé et du bien-être. Greo transforme la recherche et les idées en stratégies concrètes permettant de prévenir et de réduire les conséquences négatives des jeux de hasard et d'argent, des jeux vidéo, de l'utilisation des technologies et de l'usage de substances. Pour en savoir plus, consultez le greo.ca.

Au sujet du CCDUS

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la consommation de substances au Canada. À titre d'organisme de confiance, il offre des conseils aux décideurs partout au pays en tirant parti des recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue. (Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.) Pour en savoir plus, consultez le ccdus.ca.

Au sujet de Recherche en santé mentale Canada

Recherche en santé mentale Canada est un organisme de bienfaisance national qui fait progresser la santé mentale par l'intermédiaire de bourses d'études, de subventions, de la collecte et de l'analyse de données, ainsi que d'initiatives stratégiques. Plus d'information au www.mhrc-rsmc.ca.

