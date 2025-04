OTTAWA, ON, le 9 avril 2025 /CNW/ - Le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS) réunira à Lethbridge (Alberta) des maires de petites villes pour poursuivre le travail sur les premières normes intégrées pilotées par des municipalités portant sur les services, politiques et stratégies en matière de traitement, de réduction des méfaits, de rétablissement, de prévention et d'application de la loi. Des représentants de tout le pays, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve-et-Labrador, assisteront à ce Forum de leadership municipal.

Entre janvier 2016 et septembre 2023, il y a eu plus de 42 000 décès apparemment liés à une intoxication aux opioïdes au Canada. Mais les substances entraînent un taux de mortalité global plus élevé et des conséquences négatives pour la santé physique, la santé mentale et le bien-être beaucoup plus importantes. Ce qui représente un lourd fardeau pour les communautés.

La consommation dans les espaces publics, le nombre grandissant d'hospitalisations et de décès liés à l'usage de substances et le manque de logements abordables et stables ne sont que certains des défis auxquels sont confrontées les petites villes, alors qu'elles tentent de mieux répondre aux besoins de leurs communautés.

Le Forum de leadership municipal tenu à Lethbridge est la prochaine étape d'une initiative lancée l'été dernier, lors du sommet de Timmins. Les discussions avec des leaders municipaux conduiront à l'élaboration de normes proposant aux communautés des options fondées sur des données probantes. Ces normes contribueront à débloquer des aides gouvernementales indispensables et atténueront la polarisation croissante associée à la crise.

Quoi et qui

Le Forum de leadership municipal du CCDUS tenu à Lethbridge (Alberta) réunira des maires et des représentants de ces villes : Brantford, Brockville, Burlington, Cambridge, Campbell River, Charlottetown, Cobourg, comté de Prince, Cornwall, Duncan City, Fredericton, Kensington, Lethbridge, Miramichi, New Westminster, Nipissing Ouest, North Cowichan, Orangeville, Penticton, Portage La Prairie, Powell River, Prince Albert, Prince George, Queens, Red Deer, Stephenville, Thompson et Timmins (sous réserve de modification).

Quand

14 au 16 avril 2025

Présence des médias

Lundi 14 avril, 8 h 30 à 10 h 30

Mot d'ouverture

Ce que nous savons, avec le Dr Alexander Caudarella , premier dirigeant du CCDUS

Ce que nous savons, avec un panel de maires

Sandman Signature Lethbridge Lodge

320, Scenic Drive South, Lethbridge, Alberta

Lundi 14 avril, 18 h 15 à 18 h 30

Séance photo avec tous les délégués

Agri-Food Hub

101, Exhibition Way South, Lethbridge, Alberta

Mardi 15 avril, 10 h 30 à 10 h 45

Séance photo et rencontres avec les médias : maires

Entrée de l'hôtel, Sandman Signature Lethbridge Lodge

320, Scenic Drive South, Lethbridge ( Alberta )

Au sujet du CCDUS

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la consommation de substances au Canada. À titre d'organisme de confiance, il offre des conseils aux décideurs partout au pays en tirant parti des recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue.

Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

