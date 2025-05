OTTAWA, ON, le 9 mai 2025 /CNW/ - Des maires et des représentants municipaux de partout au pays se sont réunis à Lethbridge (Alberta) du 14 au 16 avril 2025 pour trouver des solutions à la crise de l'usage de substances dans les petites villes. Trente régions ont contribué activement à l'élaboration des premières normes intégrées pilotées par des municipalités portant sur les politiques et stratégies en matière de prévention, de traitement, de réduction des méfaits, de rétablissement et d'application de la loi. Cette initiative lancée par le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS) est ouverte à toutes les municipalités canadiennes.

« La crise de l'usage de substances ne touche pas uniquement les grandes villes. C'est un problème qui concerne tout le pays et affecte les petites villes de façon disproportionnée », a déclaré le Dr Alexander Caudarella, premier dirigeant du CCDUS et médecin de famille spécialisé en dépendance. « Nous avons de l'expertise en santé liée à l'usage de substances, et les maires et les représentants municipaux connaissent bien les besoins de leurs communautés. Pour la première fois, nous réunissons ces deux groupes pour trouver des solutions locales efficaces et durables. »

Des élus et des dirigeants communautaires d'un océan à l'autre ont participé au forum de Lethbridge. La sénatrice Sharon Burey, connue pour son travail sur la santé mentale des enfants, l'équité et la justice sociale, a prononcé une allocution.

« Je suis fier d'avoir accueilli à Lethbridge des collègues de partout au pays pour cette importante initiative, a affirmé Blaine Hyggen, maire de Lethbridge. Nous vivons des défis très similaires, et il est constructif de pouvoir en parler ouvertement. Pour une communauté, il est souvent polarisant d'intervenir lors d'une crise de la drogue puisque de nombreux secteurs sont concernés et que les conséquences sont très variables. Je pense que tous les participants ont hâte de consulter la stratégie préliminaire élaborée par le CCDUS avec leur collaboration et de voir comment elle pourra aider les dirigeants communautaires à l'avenir. »

Le Forum de leadership municipal était la suite des travaux amorcés l'automne dernier lors du sommet de Timmins, dans le cadre de l'Initiative des petites villes du CCDUS. Les discussions avec des dirigeants municipaux conduiront à l'élaboration de normes proposant aux communautés des options fondées sur des données probantes dont elles pourront s'inspirer et qu'elles pourront adapter à leur situation.

« Nous savions déjà que les municipalités ont un rôle prépondérant à jouer dans la santé communautaire. Le forum a cristallisé ma compréhension de ce qu'il faut pour y arriver, a déclaré Scott Christian, maire de la région de Queens (Nouvelle-Écosse). Nous devons définir ce qui est à changer, puis déterminer le rôle que jouent les élus, le personnel municipal et les dirigeants communautaires dans ce changement. Nous savons aussi que nos fournisseurs de services en ont assez d'assister à des réunions qui ne mènent à aucune action concrète. Alors ma priorité dans Queens, avant même que la stratégie ne soit publique, est de mettre fin à cette inertie. »

La stratégie sera rendue publique cet automne lors du congrès Questions de substance 2025 du CCDUS qui aura lieu à Halifax (Nouvelle-Écosse). Elle contribuera à débloquer des aides gouvernementales indispensables et atténuera la polarisation croissante associée à la crise. Les participants ont passé en revue une foule d'interventions, allant des soins de santé à la sensibilisation, en passant par les règlements, les mesures de sécurité communautaire, la prévention et les programmes en milieu de travail. Ils ont aussi préparé une table des matières pour que la stratégie soit aussi facile à utiliser que possible.

Plus tard au printemps, Michelle Boileau, mairesse de Timmins, participera au congrès annuel et au salon professionnel de la Fédération canadienne des municipalités à Ottawa (Ontario) pour rencontrer d'autres maires et les renseigner sur l'initiative et la stratégie.

Les municipalités qui s'intéressent au projet ou qui voudraient être tenues au courant de ses progrès peuvent communiquer avec le CCDUS. Cet été, le CCDUS travaillera à soutenir les communautés par la mobilisation communautaire, la formation et la sensibilisation. La consommation dans les lieux publics, le nombre grandissant d'hospitalisations et de décès liés à l'usage de substances et le manque de logements abordables et stables ne sont que certains des défis auxquels sont confrontées les petites villes, alors qu'elles tentent de mieux répondre aux besoins de leurs communautés.

Au sujet du CCDUS

