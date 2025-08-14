OTTAWA, ON, le 14 août 2025 /CNW/ - Des données de juin 2025 montrent une baisse de 17 pour cent des décès apparemment liés à une intoxication aux opioïdes en 2024 au Canada comparativement à 2023. Malgré cette baisse, le nombre de décès reste élevé au pays, avec des variations régionales, alors que quelques provinces et territoires enregistrent des hausses ou de nouvelles augmentations.

Le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS), en partenariat avec le Réseau communautaire canadien d'épidémiologie des toxicomanies et l'Agence de la santé publique du Canada, publiera le plus récent numéro de son infolettre Tendances dans l'usage de substances au Canada le 28 août 2025.

À l'aide de données et de points de vue de partout au pays, ce numéro met en lumière les facteurs pouvant avoir contribué à la baisse.

En marge de la parution de l'infolettre, les auteures (Samantha King et Raadiya Malam) présenteront leurs conclusions et répondront aux questions lors d'un breffage technique pour les médias. À noter que le breffage se déroulera en anglais.

Qui

Samantha King, Ph.D., analyste II, Recherche et politiques, CCDUS

Raadiya Malam, MSP, analyste, Recherche et politiques, CCDUS

Quand

Jeudi 21 août 2025, à midi (HE)

Comment participer

Les personnes souhaitant assister au breffage technique peuvent écrire à Mélissa Joseph à [email protected] en indiquant leur nom, leur titre et le média qu'ils représentent.

