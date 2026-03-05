Ces récentes découvertes illustrent les manières dont les modes de vie modernes et le rétrécissement des espaces influencent les lieux, les moments et les contextes liés à l'alimentation des foyers canadiens.

BURLINGTON, ON, le 5 mars 2026 /CNW/ - Une nouvelle étude mondiale de IKEA révèle que, résultant du contact avec les écrans, des horaires bien remplis et des espaces de vie restreints, la population canadienne adopte des habitudes alimentaires plus simples et flexibles, ainsi que des contextes et des lieux de repas non traditionnels. Cette enquête, l'une des plus ambitieuses à ce jour en ce qui concerne les habitudes culinaires et alimentaires, réunit les témoignages de plus de 31 000 personnes à travers 31 marchés. Cette étude a dévoilé que les Canadiens sont parmi les moins portés à consommer leurs repas à une table à manger : seulement 38 % semblent le faire de manière régulière. En ce sens, de nombreuses personnes s'installent plutôt sur leurs canapés (27 %) ou même leurs lits (5 %), et 32 % des répondants ont l'habitude de consommer une collation tard en soirée, dépassant grandement la moyenne mondiale de 20 %.

Près d’un Canadien sur trois consomme une collation en soirée, dépassant largement la moyenne mondiale – Une découverte de la nouvelle étude Cuisine et salle à manger de IKEA (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

« Malgré le rôle émotionnel important qu'occupe l'alimentation, les repas qui nous réunissent se font plus rares, déclare Lorena Lourido Gomez, directrice mondiale Services alimentaires chez IKEA Retail (Groupe Ingka). Les horaires bien remplis, les milieux de vie plus restreints et les priorités divisées tendent à empêcher les personnes de se rassembler au même endroit et au même moment », poursuit-elle.

Les écrans se sont taillé une place prédominante au quotidien, et de nombreux Canadiens mangent maintenant à leur côté. En effet, seulement 6 % des répondants ont déclaré que leur table à manger était une zone sans appareil électronique, et la moitié ont noté prendre leur repas devant la télévision en compagnie d'autres personnes. Cette évolution des routines reflète également les réalités pratiques du mode de vie moderne, marqué par le manque de temps libre et des cuisines plus compactes et polyvalentes qui créent des défis dans la préparation des repas. Au Canada, les principales frustrations en matière de cuisine à domicile concernent le manque d'espace au niveau des surfaces (31 %) et du rangement (29 %). Alors que les cuisines adoptent les rôles de salles à manger, de bureaux et d'espaces sociaux, de nombreuses personnes peinent à créer une pièce adaptée à leurs vrais besoins.

« Les repas ont toujours été un moment rassembleur, mais les horaires trop occupés, les habitudes d'utilisation des écrans et le manque d'espace sont en train de changer la donne, explique Kristen Gallacher, directrice Ventes des rayons Cuisines, Salles à manger et Cuisine et salle à manger chez IKEA Canada. Nos recherches indiquent que la population canadienne accorde toujours une importance à la création de liens à travers les repas, même si plusieurs mangent des collations en soirée sur leur canapé ou se sentent restreints par le manque d'espace en cuisine. Chez IKEA, nous voulons ramener la joie dans la cuisine et dans la salle à manger, à travers la création d'articles qui transforment les repas quotidiens en moments rassembleurs et chaleureux. »

Les 10 faits saillants du rapport quant aux habitudes canadiennes

Les Canadiens ne mangent pas toujours à table : seulement 38 % s'assoient à la table à manger, 27 % mangent sur leur canapé et 5 % sur leur lit. Un Canadien sur quatre consomme des aliments périmés, souvent afin de réduire le gaspillage alimentaire. Chez les Canadiens, l'heure moyenne du souper se situe à 18 h 12, ce qui est bien plus tôt que dans d'autres pays. Au Canada, les palais sont en quête de découvertes : 35 % des répondants aiment essayer de nouvelles cuisines, et seulement 11 % se définissent comme des fines bouches. Les Canadiens ont la dent sucrée : 32 % aiment les mets épicés, alors que 50 % adorent les friandises. La cuisine est majoritairement une aventure en solo : 49 % préfèrent cuisiner seuls ; 6 % ont mentionné que cuisiner avec un partenaire a déjà causé des disputes. Les écrans sont prédominants à l'heure des repas : à la maison, 45 % écoutent la télévision tout en mangeant avec d'autres personnes. L'espace en cuisine représente un défi : le manque d'espace de comptoir (31 %) et de rangement (29 %) se classe parmi les frustrations les plus communes. Les Canadiens mangent souvent des collations en soirée : 32 % ont cette habitude, ce qui est bien supérieur à la moyenne mondiale (20 %). La cuisine s'inscrit dans la routine : 53 % voient le fait de cuisiner comme faisant partie de leurs habitudes, alors que 40 % disent qu'ils ne cuisinent que pour subvenir aux besoins de leur corps.

Le rapport Cuisine et salle à manger 2026 de IKEA a été établi par YouGov pour IKEA, interrogeant 31 689 participants à travers 31 marchés du Groupe Ingka. Le travail de terrain a eu lieu durant les mois d'août à septembre 2025, utilisant des échantillons nationaux représentatifs évalués selon le genre, l'âge, l'emplacement géographique et le revenu. Finalisé en janvier 2026, le rapport Cuisine et salle à manger se plonge sur les réalités des habitudes culinaires et alimentaires actuelles à travers quatre thèmes : le confort du chaos, les aliments malaisants, la pression sociale en cuisine et la transformation des repas. Les découvertes aident à aiguiller les objectifs courants de IKEA, visant à concevoir de meilleurs articles pour aider le plus grand nombre à préparer, à conserver et à déguster de bons repas à la maison.

Pour plus de renseignements, consultez le rapport mondial ici, et découvrez les 10 faits saillants sur les habitudes canadiennes ici.

