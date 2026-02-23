Dans ce face-à-face tout en légèreté, les personnalités télé populaires Scott McGillivray et Debra Salmoni conçoivent et construisent chacun leur cuisine IKEA de rêve à l'intérieur de paramètres précis. Le résultat : deux espaces inspirants qui mettent en valeur la polyvalence, le style et la fonctionnalité des cuisines IKEA, avec des idées que les Canadiens peuvent facilement imaginer dans leur propre maison.

« La cuisine est véritablement le cœur de la maison, affirme Rob Kelly, chef Affaires commerciales chez IKEA Canada. C'est l'endroit où nous cuisinons, où nous nous rassemblons et où se créent les moments du quotidien. Nous voulons que chaque Canadien sente qu'une belle cuisine est à sa portée, et cette série montre à quel point nos agencements peuvent être accessibles et personnalisables. »

En plus de présenter des designs de cuisine inspirants, la série permet à IKEA de rejoindre les Canadiens dans un format qu'ils apprécient déjà : des vidéos courtes qui allient divertissement et conseils pratiques.

« Le contenu en format court est devenu une source incontournable d'inspiration en aménagement intérieur pour les Canadiens, explique Jonelle Ricketts, chef Marketing chez IKEA Canada. Cette série nous permet de rejoindre les Canadiens là où ils consomment déjà du contenu, avec un récit authentique, des idées utiles et deux personnalités en qui ils ont déjà confiance. »

En complément de la série de cinq épisodes produite par le McGillivray Group, IKEA s'est associée à Scott et Debra pour créer 12 pièces de contenu additionnelles destinées aux médias sociaux, mettant de l'avant des astuces de bricolage, des idées de design abordables et de l'inspiration pour les rénovations. Reconnu pour son expertise en rénovation, Scott McGillivray souligne qu'une mise à niveau réfléchie de la cuisine peut augmenter de façon significative la valeur d'une maison, sans nécessiter un budget énorme.

« La cuisine est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire dans votre maison, explique Scott McGillivray, entrepreneur-vedette et expert en immobilier chez le McGillivray Group. Avec le Grand Défi Cuisines IKEA, nous voulions démontrer que des choix de design judicieux peuvent améliorer votre qualité de vie maintenant tout en protégeant la valeur de votre maison à l'avenir. IKEA permet de créer des cuisines belles, fonctionnelles et financièrement avisées, quel que soit votre budget. »

Plus qu'une simple compétition amicale, le Grand Défi Cuisines IKEA montre qu'un excellent design n'a pas besoin de coûter cher. La série met en vedette SEKTION, la cuisine modulaire IKEA conçue pour la qualité et la durabilité, l'une des raisons pour lesquelles elle demeure un choix de prédilection pour les Canadiens. Assortie d'une garantie limitée gratuite de 25 ans, la cuisine SEKTION offre des agencements robustes et polyvalents conçus pour durer. Pour rendre les rénovations de cuisine encore plus accessibles, IKEA propose des services complets de planification et d'installation, ainsi que des options de financement pratiques grâce à finanC par RBC. Cette solution financière permet aux clients de répartir le coût de leurs gros achats au fil du temps grâce à un prêt à tempérament, ce qui leur permet de magasiner en toute confiance et de gérer leur budget.

Les cinq épisodes du Grand Défi Cuisines IKEA sont accessibles dès aujourd'hui sur la chaîne YouTube de IKEA Canada ou au fr.IKEA.ca/GrandDefiCuisines.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 11 centres de planification et de commande au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de visiteurs dans ses magasins et 199,9 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision à travers ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

À PROPOS DU MCGILLIVRAY GROUP

Le McGillivray Group est une agence de marketing intégrée qui se spécialise dans les partenariats de marque et la production créative. Dirigé par une équipe multidisciplinaire d'experts en ventes, en marketing et en création, le McGillivray Group conçoit et réalise des partenariats stratégiques ainsi qu'un contenu percutant qui génèrent des résultats mesurables pour des marques partout en Amérique du Nord. De l'idéation à l'exécution, le McGillivray Group s'engage à bâtir, à faire évoluer et à amplifier les marques grâce à des partenariats intégrés, des programmes d'ambassadeurs vedettes et des services de production.

