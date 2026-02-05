La Nouvelle-Écosse est reconnue comme le berceau de la présence africaine au Canada. La province abrite plus de 50 communautés historiques afro-néo-écossaises dont la culture, le patrimoine et les contributions ont façonné l'histoire et le développement de la Nouvelle-Écosse depuis plus de 400 ans. Cet héritage riche continue d'influencer aujourd'hui le tissu social, culturel et économique de la province.

Dans le cadre de l'engagement de IKEA Canada en matière d'égalité, de diversité et d'inclusion, l'exposition invite les visiteurs à découvrir une sélection de photos, d'artéfacts et de récits préparés par le Musée d'Africville. A Walk Through Africville (Une marche à travers Africville) sera présentée à IKEA Halifax jusqu'au 28 février 2026.

« Africville représente bien plus qu'un chapitre de l'histoire des Noirs au Canada ; c'est une histoire nationale qui parle des droits de la personne, de dignité et du sens du foyer, affirme John Williams, responsable Égalité, diversité et inclusion chez IKEA Canada. Chez IKEA, nous concevons la vie à la maison, car cette dernière ne se limite pas à quatre murs et un toit : c'est là que se tissent les liens, que naît la communauté et que s'ancre le sentiment d'appartenance. L'histoire d'Africville nous rappelle que l'injustice systémique peut éroder les fondations du foyer, mais que l'espoir, la résilience et l'esprit de communauté perdurent. Nous sommes honorés d'accueillir l'exposition A Walk Through Africville (Une marche à travers Africville) et de créer un espace de réflexion, d'apprentissage et d'inclusion. »

Située sur les rives du bassin de Bedford, à Halifax, Africville a été le foyer d'une communauté noire dynamique pendant plus de 100 ans avant d'être démolie dans les années 1960 sous prétexte de « renouvellement urbain ». Sa destruction a déplacé plusieurs générations et demeure un rappel puissant du racisme systémique au Canada. En 2024, Africville a été désignée comme le premier lieu historique et mémoriel de l'UNESCO au Canada lié à l'esclavage et à la traite négrière, marquant une reconnaissance internationale de sa valeur culturelle et historique. L'organisme Africville Heritage Trust et le Musée d'Africville préservent et font découvrir cet héritage à travers des programmes éducatifs, culturels et engagés.

« Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de présenter notre exposition dans un espace où des milliers de personnes pourront la découvrir, déclare Juanita Peters, directrice générale du Musée d'Africville. Cette expérience permet aux visiteurs de se connecter avec les personnes, la culture et l'histoire d'Africville de manière accessible et significative. Des partenariats comme celui-ci contribuent à faire en sorte que l'héritage de résilience, de force et de communauté d'Africville continue d'être transmis aux générations futures. »

IKEA Canada est une entreprise humaniste animée par des valeurs et une vision durable simple : améliorer le quotidien du plus grand nombre. Cette vision dépasse les aspects matériels du foyer pour en embrasser la dimension émotionnelle et culturelle. Portée par ses valeurs d'appartenance, de respect envers la planète et ses habitants, et de leadership par l'exemple, IKEA Canada s'oppose à l'injustice systémique et défend l'inclusion et l'égalité. L'histoire d'Africville s'inscrit dans l'engagement de l'entreprise à lutter contre le racisme et les inégalités par des actions concrètes, soulignant qu'un meilleur quotidien doit inclure l'équité et un sentiment d'appartenance pour tous.

IKEA Canada et le Musée d'Africville invitent le public à découvrir A Walk Through Africville (Une marche à travers Africville) à IKEA Halifax tout au long du mois de février. L'exposition est gratuite et ouverte à tous durant les heures d'ouverture du magasin, et les visiteurs sont encouragés à explorer, à apprendre et à réfléchir en parcourant cette importante page de l'histoire canadienne.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 11 Centres de planification et de commande sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de personnes dans ses magasins, et 199,9 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

À PROPOS DU MUSÉE D'AFRICVILLE

Situé à Halifax en Nouvelle-Écosse, dans une réplique de l'église Seaview United Baptist Church, le musée d'Africville est un centre d'interprétation riche en émotions, ouvert toute l'année durant. Il témoigne d'une communauté noire dynamique ayant été relocalisée au cours des années 1960. Présentant des expositions, des artéfacts et des récits, il met en lumière la résilience de cette communauté et l'injustice liée à la destruction de ce site historique.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Pour les requêtes médiatiques : Marisa Ferreira, Partenaire commerciale Communications, IKEA Canada, [email protected]