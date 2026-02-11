Le déjeuner réconfortant à 1 $ revient au profit du Club des petits déjeuners du Canada, accompagné de nouvelles offres pour la cuisine et la salle à manger conçues pour rendre la vie à la maison plus abordable

BURLINGTON, ON, le 11 févr. 2026 /CNW/ - IKEA Canada continue de rendre les essentiels quotidiens pour la cuisine et la salle à manger plus accessibles et plus abordables pour le plus grand nombre. Le samedi 14 février, les Restaurants suédois des magasins IKEA partout au pays offriront un déjeuner traditionnel à 1 $ aux membres IKEA Family, de l'ouverture du magasin jusqu'à 11 h. Tous les profits seront remis au Club des petits déjeuners du Canada, aidant ainsi les enfants à commencer leur journée avec les nutriments nécessaires pour apprendre et s'épanouir.

IKEA Canada sert son déjeuner à 1 $ et chaque bouchée redonne à la communauté (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

« La cuisine et la salle à manger jouent toujours un rôle central dans la vie des Canadiens aujourd'hui, affirme Rob Kelly, directeur commercial, IKEA Canada. Cette année, nous souhaitons aider les gens à créer des cuisines et des routines de repas qui soutiennent réellement leur quotidien. Nous savons que de nombreux Canadiens font face à la hausse du coût de la vie et cherchent des solutions abordables et durables. Notre objectif est de faciliter la préparation et le plaisir de vrais repas à la maison, quel que soit le budget ou la situation de vie. »

Le partenariat avec des organisations comme le Club des petits déjeuners du Canada joue un rôle essentiel dans le soutien aux communautés partout au pays, en aidant à garantir que les enfants aient accès à des repas nutritifs qui les préparent à réussir chaque jour. L'initiative du déjeuner à 1 $ avait suscité une réponse enthousiaste de la part des clients lors de sa précédente édition, et son retour offre à la fois une excellente valeur et la possibilité de soutenir une cause qui a une incidence concrète pour les familles de partout au pays.

« Chaque déjeuner servi est un geste de bienveillance qui aide un enfant à commencer sa journée prêt à apprendre, à grandir et à réussir. Des initiatives comme celle-ci nous rappellent que lorsque la communauté s'unit, nous pouvons réellement changer la vie des enfants. Nous sommes profondément reconnaissants envers IKEA pour son engagement continu et pour avoir contribué à rendre cet impact possible », a déclaré Paul Lethbridge, directeur, Dons corporatifs et communautaires, Club des petits déjeuners du Canada.‑ci nous rappellent que lorsque la communauté s'unit, nous pouvons réellement changer la vie des enfants. Nous sommes profondément reconnaissants envers IKEA pour son engagement continu et pour avoir contribué à rendre cet impact possible

De retour pour une durée limitée, le déjeuner à 1 $ fait partie des diverses offres spéciales proposées en magasin cette fin de semaine, afin de rendre la cuisine et les repas du quotidien plus abordables pour les Canadiens. En plus de nouvelles offres au Restaurant suédois et de promotions exclusives en magasin, IKEA aide les Canadiens à savourer une bonne nourriture et à profiter d'options abordables pour la maison, le tout en une seule visite.

Offres de février pour rendre les articles Cuisines et salles à manger plus abordables

Pour faciliter les petits moments du quotidien à la maison, ces promotions offrent aux membres IKEA Family des réductions exclusives durant le mois de février afin de renouveler le cœur de leur foyer.

20 % de réduction sur la cuisine et la salle à manger, intérieures et extérieures (9 au 22 février)

(9 au 22 février) 20 % de réduction sur les meubles de salle à manger (9 au 22 février)

(9 au 22 février) 15 % de réduction sur les tapis (5 au 8 février)

(5 au 8 février) 15 % de réduction sur les housses de coussin (12 au 16 février)

(12 au 16 février) 15 % de réduction sur les canapés et les canapés-lits (5 au 18 février)

(5 au 18 février) 15 % de réduction sur les comptoirs LOCKEBO sur mesure (9 au 22 février)

IKEA Canada a également récemment dévoilé une version renouvelée du menu du Restaurant suédois, proposant des options abordables et nutritives inspirées de saveurs du monde entier, permettant à une famille de quatre de manger pour environ 30 $.

Toutes ces offres, incluant celle du déjeuner à 1 $, ne sont valables que pour les membres IKEA Family. L'adhésion est gratuite, et les membres profitent de récompenses personnalisées, d'offres spéciales et de promos tout au long de l'année. Pour en savoir plus, visitez le https://www.ikea.com/ca/fr/offers/.

