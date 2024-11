OLG lance son expérience de loterie la plus unique et exaltante jusqu'à maintenant

TORONTO, le 12 nov. 2024 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est ravie de lancer son nouveau jeu INSTANT MONEY MACHINE à 5 $. Premier jeu de loterie en son genre dans le monde entier, ce billet INSTANT offre aux joueurs la chance de participer à une expérience gagnante unique à l'intérieur de la MONEY MACHINE, dans laquelle gagner jusqu'à 100 000 $ est à portée de main!

Les gagnants du gros lot auront l'occasion d'entrer dans une vraie MONEY MACHINE et disposeront de 30 secondes pour amasser autant de « billets » que possible afin de se mériter un lot garanti allant de 25 000 $ à 100 000 $. Plus ils attraperont de « billets », plus ils pourront gagner d'argent! Cette expérience consistant en un événement de loterie en direct promet d'être la plus exaltante jamais créée par OLG, puisque les gagnants seront entièrement immergés dans un jeu pour la toute première fois. Pour voir le fonctionnement, regardez cette vidéo de la MONEY MACHINE en action.

« Nous cherchons constamment de nouveaux moyens d'offrir des expériences de jeu sans pareilles qui sont à la fois palpitantes et stimulantes, a déclaré Pinder Basi, dirigeant principal, Finances, et dirigeant principal par intérim, Loteries et Service à la Clientèle, d'OLG. Le nouveau jeu INSTANT MONEY MACHINE à 5 $ d'OLG donne aux joueurs la chance de prendre part à une expérience emballante et captivante, tout en appuyant notre engagement continu à donner en retour à la population et aux collectivités de l'Ontario. »

Chaque fois que vous jouez avec OLG, vous gagnez, puisque tous les profits sont réinvestis dans les collectivités de toute la province. Au dernier exercice, OLG a remis 2,4 milliards de dollars à la Province, la vente de billets de loterie ayant totalisé près de la moitié de cette somme.

À compter d'aujourd'hui, les joueurs peuvent trouver le nouveau jeu INSTANT MONEY MACHINE à 5 $ chez n'importe lequel des 10 000 détaillants d'OLG partout en Ontario. Visitez OLG.ca/fr/MoneyMachine pour obtenir plus de détails sur la façon de jouer, les lots et les probabilités de gagner.

OLG encourage le jeu responsable et s'engage à aider les joueurs à créer et à maintenir des habitudes de jeu sensé. Jouez sensé, un programme primé, soutient tous les produits d'OLG pour aider les joueurs à profiter de nos jeux de façon responsable.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 62 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

