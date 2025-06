OLG lance le jeu de loterie WINTARIO50 d'une durée limitée offrant 800 lots garantis et un concours pour donner en retour aux collectivités locales

TORONTO, le 24 juin 2025 /CNW/ - Ontario, il est temps de célébrer! Depuis 50 ans, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) fait partie de l'histoire gagnante de l'Ontario -- offrant des moments palpitants aux joueurs et plus de 62 milliards de dollars pour soutenir les collectivités depuis 1975.

Avec l'aide de l'acteur originaire d'Ottawa Jay Baruchel et de Faye Dance de Toronto, la première animatrice de l'émission en direct de WINTARIO, OLG marque ce jalon en lançant « Bienvenue à Wintario » - une célébration pour souligner cinq décennies de jeu, de soutien communautaire et d'effets durables. Au cours des six prochains mois, OLG déploiera une série de jeux et de concours sur le thème du 50e anniversaire et en fera profiter les événements communautaires en Ontario, en commençant par le Festival de jazz d'Ottawa la fin de semaine prochaine.

« Le premier jeu de loterie d'OLG, WINTARIO, a ouvert le bal en faisant vivre des sensations fortes aux collectivités et a jeté les bases des retombées que nous avons eues dans la province, a indiqué Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Chaque jeu avec OLG est gagnant, car la totalité de nos profits reste ici, en Ontario, pour soutenir des priorités comme les soins de santé, le sport amateur, les organismes de bienfaisance et plus encore. Pour remercier les joueurs et les collectivités qui ont fait partie de notre héritage, nous offrons encore plus de gains à l'Ontario cette année. »

Pour commencer, OLG lance WINTARIO50, un nouveau jeu de loterie de style tombola d'une durée limitée offert à partir de maintenant jusqu'au tirage, le 14 août 2025. WINTARIO50 offre 800 lots garantis d'une valeur totale de plus de 5 millions de dollars. De plus, OLG donne plus de 1 million de dollars aux collectivités de l'Ontario par l'entremise du Concours WINTARIO50 donne en retour.

Avec chaque achat de WINTARIO50, les joueurs courent la chance de gagner jusqu'à 50 000 $ au jeu de loterie. Les joueurs peuvent aussi participer au Concours WINTARIO50 donne en retour pour courir la chance distincte de gagner un prix personnel de 5 000 $ et de nommer une région desservie par Centraide, lui offrant ainsi la chance de gagner jusqu'à 250 000 $ de la part d'OLG[1].

WINTARIO50 peut être acheté au prix d'un jeu pour 5 $ ou de trois jeux pour 10 $ chez les détaillants de loterie participants en Ontario et sur OLG.ca. Visitez WINTARIO50 pour en savoir plus sur la façon de jouer, les lots et les probabilités de gagner.

Restez au courant en visitant Bienvenue à Wintario.

OLG promeut le jeu responsable et s'emploie à aider les joueurs à créer et garder des habitudes de jeu sensées. Le programme Jouez sensé d'OLG aide les joueurs à jouer de façon responsable.



[1] En soutien à Centraide. Le concours prend fin le 18 août 2025. Aucun achat requis. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus et résider en Ontario pour participer. Prix pour les collectivités : Chaque région de l'Ontario desservie par Centraide ayant été nommée (la « Collectivité ») court la chance de gagner un des 26 prix allant de 5 000 $ à 250 000 $. Les participants admissibles peuvent nommer n'importe laquelle des 26 Collectivités, quel que soit leur lieu de résidence dans la province. Prix pour les participants : Vingt-six (26) prix de 5 000 $ sont à gagner, un prix étant attribué par Collectivité. Chaque prix pour les participants est assujetti à des probabilités de gagner distinctes, qui dépendent du nombre total de participations reçues pour la Collectivité correspondante. Pour consulter le règlement et les détails relatifs à la participation, visitez www.olg.ca/wintario50-fr.

Nous célébrons 50 ans à faire des gagnants et à donner en retour! OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. OLG donne en retour à l'Ontario depuis 1975, générant environ 62 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur X @OLG_ca

Retrouvez-nous sur Facebook/Instagram @OLG.ca

JouezSense.ca

Avec vous, de jeu en jeu.

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English



Cliquez ic i si vous désirez vous désabonner du service de courriels.

DOCUMENT D'INFORMATION : BIENVENUE À WINTARIO! DEPUIS 50 ANS, OLG FAIT DES GAGNANTS ET DONNE EN RETOUR.



LE JEU AVEC LEQUEL TOUT A COMMENCÉ : WINTARIO

Le 15 mai 1975, le premier tirage de WINTARIO - le premier jeu de loterie provincial de l' Ontario - a été diffusé en direct à la télévision depuis Toronto .

OLG a télédiffusé en direct les tirages du WINTARIO - animés par Fred Davis et Faye Dance - dans différentes villes de l' Ontario . Chaque année, plus de 10 400 kilomètres étaient parcourus pour remettre des centaines de milliers de dollars en lots, créant ainsi des souvenirs inoubliables pour les communautés ontariennes.



Plus de 600 tirages WINTARIO se sont déroulés en direct aux quatre coins de la province.

Les équipes de production qui ont contribué à la diffusion des émissions en direct ont parcouru une distance estimée à neuf fois et demie le tour de la terre, rien qu'en Ontario .

Les recettes du jeu WINTARIO ont été affectées à la promotion de l'activité physique, du sport, de la culture et des loisirs.

WINTARIO, en collaboration avec les collectivités et les citoyens, a financé 33 000 projets d'immobilisations entre autres dans les domaines du sport, de l'activité physique, des loisirs et de la culture. Des installations communautaires de premier plan, notamment des arénas, des galeries d'art, des centres récréatifs et des bibliothèques, ont vu le jour dans des collectivités de toutes les tailles.

Le dernier tirage de la version d'origine de WINTARIO a eu lieu le 4 janvier 1990.



WINTARIO Extra a été lancé en 1990 et comprenait un jeu INSTANT ainsi qu'un tirage au sort. Le jeu a été offert jusqu'en 1996.



Depuis son retrait en 1996, OLG a relancé la marque WINTARIO de diverses manières afin de célébrer le jeu par lequel tout a commencé.

L'HISTOIRE GAGNANTE D'OLG

La totalité des profits d'OLG est réinvestie dans la province. Depuis 1975, OLG a généré approximativement 62 milliards de dollars pour la population et la Province de l' Ontario , ce qui a contribué au soutien des priorités provinciales, telles que les soins de santé, la prévention et le traitement du jeu problématique, le sport amateur et d'autres initiatives. Chaque année, les profits tirés des activités d'OLG servent également à soutenir les municipalités d'accueil, les Premières Nations de l' Ontario , les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Voici quelques exemples de l'impact qu'a eu OLG au cours de l'exercice 2023-2024 :

Plus de 2,6 milliards de dollars en lots versés aux joueurs 2,4 milliards de dollars de profits nets revenant à la Province, qui ont été affectés par le gouvernement de l' Ontario aux priorités provinciales 762 millions de dollars pour soutenir les économies locales 113 millions de dollars en financement direct au secteur des courses de chevaux de l' Ontario 163 millions de dollars en paiements aux Premières Nations de l' Ontario conformément aux Ententes de partage des recettes de jeux et de gestion financière 167 millions de dollars en paiements aux municipalités et aux Premières Nations de l' Ontario qui accueillent les casinos traditionnels et les centres de jeu de bienfaisance 319 millions de dollars en commissions versées aux 10 000 détaillants de loterie de la province 96 millions de dollars en recettes tirées du jeu de bienfaisance distribuées aux organismes de bienfaisance locaux participants 1,7 million de dollars en commandites auprès des collectivités, notamment pour des festivals et des événements comme le carnaval d'hiver Bon Soo, la Fierté de Toronto , le rassemblement du Rapids Pow Wow, le festival de musique Wake the Giant, la Francophonie en fête, et bien d'autres encore OLG est fière d'appuyer depuis longtemps le sport amateur en Ontario . En effet, depuis 2006, OLG et le gouvernement de l' Ontario soutiennent les athlètes amateurs de haut niveau par l'intermédiaire du programme Quest for Gold, qui offre une aide financière directe à des milliers d'athlètes amateurs afin de leur permettre de s'entraîner en couvrant une partie de leurs frais d'entraînement et de subsistance.



PARTICIPEZ AUX CÉLÉBRATIONS DU 50e ANNIVERSAIRE D'OLG

Outre le lancement de jeux et de concours spéciaux sur le thème du 50 e anniversaire, OLG sera présente lors d'événements communautaires partout en Ontario afin de remercier la population pour ses 50 années de soutien et d'offrir encore plus de chances de gagner.

OLG ajoutera à l'ambiance des événements communautaires partout en Ontario . En prenant part aux activités amusantes soulignant le 50 e anniversaire, les participants pourront appuyer un organisme de bienfaisance local et courir la chance de gagner des prix formidables. Cet été, vous retrouverez OLG, entre autres, lors des événements suivants :

du 27 au 29 juin : Festival de jazz d' Ottawa du 3 au 6 juillet : Essex Fun Fest à Windsor du 17 au 19 juillet : Rotaryfest à Sault-Sainte-Marie les 25 et 26 juillet : Bollywood Monster Mashup à Mississauga du 21 au 24 août : Exposition nationale canadienne (CNE) à Toronto du 12 au 14 septembre : Festival Supercrawl à Hamilton

OLG organisera des célébrations tout au long des prochains mois. Restez informé en visitant Bienvenue à Wintario.

SOURCE Ontario Lottery and Gaming Corporation (Media Relations)

INFORMATION : RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, OLG, 1-888-946-6716