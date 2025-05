TORONTO, le 29 mai 2025 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) appuie l'accessibilité dans le secteur du jeu en ligne grâce au lancement de Red Panda Tails of Wealth - le premier jeu de machine à sous numérique conçu avec des caractéristiques d'accessibilité intégrées pour aider les joueurs handicapés.

Dans le paysage populaire des casinos numériques, les personnes handicapées sont souvent confrontées à des obstacles à leur participation. Plutôt que d'attendre un changement, OLG l'engendre en lançant la première expérience de jeu inclusive du secteur qui offre le même plaisir et les mêmes sensations fortes à tous les joueurs.

« Nous sommes ravis de lancer sur OLG.ca Red Panda Tails of Wealth, qui est le résultat des efforts soutenus que nous déployons pour placer l'accessibilité à l'avant-plan de la conception de jeux, a indiqué Dave Pridmore, dirigeant principal, Jeu, d'OLG. Le jeu est une preuve de concept qui montre comment l'élimination des obstacles au jeu peut nous faire progresser vers un avenir plus inclusif dans le secteur du jeu. »

Étant donné que près du tiers (28 pour cent; Statistiques Canada, 2022) des Ontariens déclarent avoir une incapacité, le lancement de Red Panda Tails of Wealth élimine les obstacles et offre un accès plus équitable au jeu à un public souvent négligé.

Bien que le jeu Red Panda Tails of Wealth reflète l'apparence et la jouabilité d'autres jeux de machines à sous de casino en ligne sur le marché, il comporte des principes de la conception universelle afin d'offrir à tous les joueurs une expérience amusante, inclusive et commode.

Les principales caractéristiques d'accessibilité sont notamment :

la compatibilité avec des technologies d'assistance comme les lecteurs d'écran et la navigation clavier;

une palette de couleurs très contrastées qui améliore la visibilité;

un affichage tête haute accessible conçu pour s'intégrer parfaitement dans de futurs jeux.

Pour élaborer ce jeu unique, OLG a collaboré avec Pixiu Gaming et Light & Wonder Spark. Afin de s'assurer que le jeu était accessible et inclusif, OLG s'est associée à Fable, une société basée à Toronto qui met en relation des organisations avec des personnes handicapées pour obtenir des informations sur l'accessibilité numérique. Les avis des personnes handicapées recueillis lors de sessions de test à distance ont joué un rôle clé dans la création d'un jeu qui répond aux besoins d'accessibilité du monde réel.

« À Fable, notre mission est d'habiliter les personnes handicapées à participer et à contribuer à la société et à la façonner - voilà comment la véritable accessibilité est atteinte, a expliqué Kate Kalcevich, cheffe de l'innovation de Fable. Nous sommes enchantés de collaborer avec OLG, qui reconnaît l'importance d'intégrer les voix et les expériences des personnes handicapées tout au long du développement de son nouveau jeu. »

Le jeu Red Panda Tails of Wealth est maintenant offert sur OLG.ca.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 62 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur X @OLG_ca

Retrouvez-nous sur Facebook/Instagram @OLG.ca

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English



Cliquez ic i si vous désirez vous désabonner du service de courriels.

SOURCE Ontario Lottery and Gaming Corporation (Media Relations)

INFORMATION : RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, OLG, 1-888-946-6716