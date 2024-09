TORONTO, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Les joueurs à la loterie de partout au pays ont cinq millions de raisons de plus d'avoir hâte au tirage du LOTTO MAX de vendredi 13 septembre 2024, alors que le gros lot atteindra 75 millions de dollars, un montant record dans l'histoire du jeu et de la loterie canadienne.

C'est la toute première fois que le gros lot du LOTTO MAX atteint 75 millions de dollars depuis que son gros lot maximal est passé à 80 millions de dollars. Si le gros lot du LOTTO MAX de 75 millions de dollars n'est pas remporté vendredi, il atteindra 80 millions de dollars, le montant maximal, au tirage suivant, soit celui du mardi 17 septembre 2024. C'est un montant qu'aucune loterie canadienne n'a jamais offert auparavant.

Pas moins de 12 MAXMILLIONS seront également tirés. Les joueurs ont de quoi se réjouir encore davantage puisqu'ils courent donc la chance de gagner 87 millions de dollars en lots.

Pour participer au tirage en soirée, les joueurs de 18 ans ou plus ont jusqu'à 22 h 30 (HE) pour acheter un billet chez l'un des milliers de détaillants de loterie au Canada, ou en ligne sur les sites Web autorisés des loteries provinciales, afin de courir la chance de gagner le gros lot de 75 millions de dollars du LOTTO MAX et un nombre estimatif de 12 lots MAXMILLIONS d'un million de dollars :

Le Lotto Max en bref

Le gros lot du LOTTO MAX peut atteindre 80 millions de dollars.

peut atteindre 80 millions de dollars. Il y a deux tirages par semaine : les mardis et les vendredis.

Le coût d'une participation est de 5 $ pour trois sélections de sept numéros.

Des MAXMILLIONS sont offerts lorsque le gros lot atteint ou dépasse 50 millions de dollars.

Les numéros sont tirés parmi tous les numéros de 1 à 50.

Les chances de gagner le gros lot sont de 1 sur 33 294 800 pour une participation à 5 $.

Les chances de gagner un lot sont de 1 sur 7 pour une participation à 5 $.

Promotion 2e chance - Lotto Max

Le Lotto Max donne aux joueurs la chance de gagner encore plus de lots avec la promotion Rêver en grand. Du 5 septembre au 19 octobre 2024, la promotion Rêver en grand du Lotto Max donnera aux joueurs des chances supplémentaires de gagner des lots en argent avec chaque billet du Lotto Max qu'ils achètent. Il y aura 30 lots hebdomadaires de 10 000 $ et un gros lot de 1 million de dollars à gagner.

Pour en savoir plus, visitez le site: Reverengrandlottomax.ca

