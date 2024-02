MONTRÉAL, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Wealthica , la principale application de suivi financier au Canada, est fière d'annoncer le lancement de nouvelles fonctions permettant l'automatisation de la classification des transactions financières. Wealthica permet ainsi aux Canadiens de gérer leurs transactions d'investissement et de faciliter le processus de préparation des déclarations de revenus en permettant le calcul du prix de base rajusté (PBR) des investissements.

Avec cette dernière mise à jour, les utilisateurs de Wealthica ont la possibilité d'établir des règles pour modifier automatiquement les transactions, ce qui leur offre un contrôle et une personnalisation sans précédent de leurs données financières. Ces règles permettent aux utilisateurs de catégoriser, modifier ou annoter les transactions en fonction de leurs préférences et exigences spécifiques, garantissant ainsi l'exactitude et l'efficacité du processus de déclaration fiscale.

En automatisant ces tâches, Wealthica simplifie considérablement la gestion des transactions d'investissement, garantissant l'exactitude et l'efficacité de la préparation du processus de déclaration fiscale, en particulier lors de la déclaration du prix de base rajusté (PBR) des investissements. Cet outil s'ajoute aux autres outils fiscaux de Wealthica, tels que le Suivi des cotisations enregistrées pour les REER, CELI, CELIAPP et autres comptes enregistrés.

"Nous sommes ravis d'offrir à nos utilisateurs ces fonctions avancées d'édition de transactions", a déclaré Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica. "Chez Wealthica, nous nous engageons à fournir aux Canadiens les outils dont ils ont besoin pour facilement gérer leurs finances et se préparer à la période de déclaration des impôts. Grâce à la possibilité d'établir des règles pour l'édition des transactions et les budgets mensuels , les utilisateurs peuvent désormais mieux contrôler et préciser la catégorisation de leurs transactions d'investissement. Le calculateur du prix de base rajusté (PBR) des investissements permettra également de diminuer les efforts de préparation de la déclaration d'impôt.

Ces nouvelles fonctionnalités sont particulièrement utiles pour les Canadiens qui doivent faire face à la complexité de la préparation de l'impôt sur les investissements. En s'assurant que les transactions d'investissement sont catégorisées et annotées avec précision et que le PBR est disponible automatiquement, Wealthica permet aux utilisateurs de comprendre leurs données financières et de les exporter pour les partager avec leur conseiller fiscal ou un logiciel de déclaration fiscal.

L'introduction des fonctions d'édition des transactions renforce l'engagement de Wealthica en matière d'innovation et d'orientation client, en fournissant aux utilisateurs des outils puissants pour améliorer leur expérience de la gestion financière et de l'établissement du budget . Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, Wealthica continue de permettre aux Canadiens de prendre en main leur avenir financier et d'atteindre leurs objectifs en toute confiance.

A propos de Wealthica :

Avec plus de 50 000 utilisateurs canadiens et 33 milliards de dollars d'actifs agrégés, Wealthica est le plus important outil de suivi de patrimoine au Canada , dont l'objectif est de simplifier la gestion financière. Grâce à un solide réseau reliant plus de 150 institutions financières et maisons de courtage, Wealthica fournit des informations complètes sur les portefeuilles d'investissement, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions financières éclairées.

Liens connexes

https://wealthica.com/fr/

https://wealthica.com/developers/

SOURCE Wealthica Financial Technology Inc.

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter Billy Kawasaki, Directeur Général de Wealthica, [email protected], 514 312-3229