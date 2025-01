OTTAWA, ON, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Voyager à l'extérieur du Canada est une expérience exaltante, et il est important bien de s'y préparer. Que vous prévoyiez des vacances relaxantes à la plage ou une visite excitante d'une grande ville, il y a quelques points importants dont il faut tenir compte avant votre départ.

Concentrons-nous sur trois domaines simples : l'assurance voyage, les documents de voyage et les derniers préparatifs.

Les agents consulaires peuvent vous aider à remplacer votre passeport canadien perdu, volé, endommagé ou expiré à l’étranger. (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada)

Assurance voyage : En avez-vous besoin?

La réponse courte est oui, toujours.

Imaginez tomber malade ou vous blesser pendant votre voyage. Les frais médicaux peuvent s'accumuler rapidement et facilement atteindre des milliers de dollars. De plus, les hôpitaux à l'étranger peuvent refuser de vous traiter si vous n'avez pas suffisamment d'assurance ou d'argent pour payer. C'est pourquoi l'assurance interruption de voyage et l'assurance maladie de voyage sont indispensables si vous prévoyez voyager à l'étranger, et ce, même pour une seule journée. Votre assurance peut vous aider à couvrir les frais liés aux urgences médicales, aux annulations de voyage, à la perte de bagages et à d'autres imprévus.

Lorsque vous cherchez une assurance voyage, assurez-vous qu'elle couvre :

Les évacuations médicales vers le Canada ou vers l'endroit le plus proche disposant de soins médicaux

ou vers l'endroit le plus proche disposant de soins médicaux Les conditions préexistantes

Le rapatriement en cas de décès

Les annulations et interruptions de voyage

La perte ou le vol de bagages

Gardez à l'esprit que de nombreuses polices d'assurance voyage ne vous couvrent pas si vous vous rendez dans des régions où le gouvernement du Canada conseille d'« éviter tout voyage non essentiel » ou d'« éviter tout voyage ». C'est pourquoi il est si important de consulter les conseils aux voyageurs et avertissements du gouvernement du Canada avant de réserver votre voyage, et de vous inscrire au service d'inscription des Canadiens à l'étranger pour recevoir des informations importantes, comme les changements du niveau de risque de l'endroit visité pendant votre séjour.

Il est également important de choisir la meilleure assurance en fonction de vos besoins. Avant de réserver votre voyage et de contracter une assurance, évaluez vos besoins et vérifiez tous les détails des polices d'assurance auxquelles vous pensez souscrire pour vous assurer d'être entièrement couvert.

Documents de voyage : Êtes-vous prêt?

Avant de partir en voyage, assurez-vous de disposer de tous les documents nécessaires. Vous trouverez ci-dessous une liste de documents de voyage essentiels que vous devriez avoir ou dont vous pourriez avoir besoin :

Passeport : Assurez-vous que votre passeport est valide pendant au moins six mois après la date de retour prévue. Certains pays ne vous laisseront pas entrer si votre passeport est proche de l'expiration.

: Assurez-vous que votre passeport est valide pendant au moins six mois après la date de retour prévue. Certains pays ne vous laisseront pas entrer si votre passeport est proche de l'expiration. Visas : Vérifiez si vous avez besoin d'un visa pour entrer dans votre pays de destination ou pour prolonger votre séjour au-delà des dates initiales. Les exigences en matière de visa peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre.

: Vérifiez si vous avez besoin d'un visa pour entrer dans votre pays de destination ou pour prolonger votre séjour au-delà des dates initiales. Les exigences en matière de visa peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre. Preuve de vaccination : Certains endroits peuvent exiger une preuve de vaccination contre certaines maladies, comme la fièvre jaune.

: Certains endroits peuvent exiger une preuve de vaccination contre certaines maladies, comme la fièvre jaune. Coordonnées de personnes à contacter en cas d'urgence : Conservez les coordonnées de l'ambassade ou du consulat du Canada le plus proche dans votre pays de destination.

: Conservez les coordonnées de l'ambassade ou du consulat du le plus proche dans votre pays de destination. Copies : Conservez des photocopies ou des copies numériques de tous les documents importants, et gardez-les dans un endroit séparé des originaux. Il peut également être utile de laisser une copie à une personne de confiance au Canada.

Consultez les exigences d'entrée et de sortie dans les conseils aux voyageurs et avertissements pour votre destination afin de vérifier si des exigences particulières sont en vigueur.

N'oubliez pas qu'il est essentiel de savoir quels documents sont nécessaires et où les obtenir.

Derniers préparatifs

Voici quelques points à retenir lors de vos préparatifs de voyage :

Pour obtenir des informations et ressources plus détaillées, consultez le site sur les voyages du gouvernement du Canada à l'adresse : Voyage.gc.ca.

SOURCE Affaires mondiales Canada