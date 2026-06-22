Première pelletée de terre pour le projet Coulée Grou : 200 logements abordables de plus à Pointe-aux-Trembles

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec la Ville de Montréal, le Fonds de solidarité FTQ, l'OBNL d'habitation Gérer son quartier et le groupe de ressources techniques Bâtir son quartier, sont fiers de souligner le début des travaux du projet Coulée Grou, un ensemble immobilier de 200 logements abordables de 1,2,3 ou 4 chambres au bénéfice des ménages à revenu faible ou modeste. Le projet est réalisé dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec et de l'Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec.

Logo du gouvernement du Québec (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

L'organisme Gérer son quartier accueillera les locataires dès l'automne 2028. Ces derniers auront accès à des installations de qualité et à un emplacement stratégique à proximité des commodités de la vie quotidienne. Quatre-vingt-seize ménages pourraient également bénéficier d'un supplément au loyer pour limiter leur contribution au paiement de leur logement à 25 % de leur revenu.

Le montage financier de 96 M$ regroupe des investissements publics concertés qui découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques. Les gouvernements du Québec et du Canada injectent, à parts égales, plus de 43,3 M$ dans le projet. De plus, le gouvernement du Canada ajoute une somme de 36,5 M$, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA), sous forme de prêt-subvention et de prêt à faible taux d'intérêt. La Ville de Montréal y investit 15,6 M$, une somme qui inclut une contribution directe à la construction. Un prêt de 5,4 M$, provenant du Fonds d'acquisition de Montréal (FAM), a permis l'achat du terrain. Un prêt hypothécaire complète le montage financier.

L'activité a eu lieu en présence de Mme Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, de Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, et de Mme Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal. Ils étaient en compagnie de M. Michel Taylor, président du conseil d'administration de Gérer son quartier et de M. Jean-François Gilker, agent de développement à Bâtir son quartier.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à mettre en place des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les administrations municipales collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La première pelletée de terre que nous soulignons aujourd'hui me rend particulièrement fière. Elle démontre qu'en unissant nos forces et en combinant des leviers de financement, nous sommes capables de développer des projets de qualité qui répondent aux besoins. D'ici 2028, ce sont 200 ménages à revenu faible ou modeste de plus qui pourront vivre dans un milieu de vie de qualité, sécuritaire et abordable. Ce projet m'emballe et nous pouvons en être collectivement très fiers. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Le projet que nous soulignons aujourd'hui fera une réelle différence pour les gens d'ici, à Pointe-aux-Trembles. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - un pays où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Le logement est l'un des leviers les plus puissants pour faire reculer la pauvreté et favoriser l'inclusion sociale. Lorsqu'une personne peut compter sur un logement abordable, sécuritaire et de qualité, elle peut consacrer davantage de ressources à son alimentation, à l'éducation de ses enfants et à son avenir. Avec le projet Coulée Grou, nous posons un geste concret pour améliorer les conditions de vie de 200 familles montréalaises. Comme députée de Pointe-aux-Trembles, je suis fière de voir ce projet prendre forme. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« À l'approche du 1er Juillet, trouver un logement abordable est devenu un défi pour trop de familles montréalaises. Avec le projet Coulée Grou, nous offrirons davantage de logements là où les gens veulent vivre, près du transport collectif, des services et des emplois. C'est le genre de projet dont Montréal a besoin pour répondre à la crise du logement et pour garder ses quartiers accessibles. »

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Se loger à prix raisonnable devrait être une réalité pour tous. Dans le contexte actuel, nous devons miser sur des montages financiers complémentaires pour accélérer la livraison de logements. Le projet Coulée Grou en est un bel exemple. Je salue l'engagement de tous les partenaires, le travail de mes équipes et celui de Bâtir son quartier pour ce nouveau projet qui prend forme. »

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Le projet Coulée Grou est né d'une vision ambitieuse : loger durablement les familles dans l'Est. Aujourd'hui, nous saluons l'engagement de tous ceux et celles qui rendent possible cette initiative. Bâtir son quartier est fière de faire équipe avec Gérer son quartier pour créer du logement social et communautaire dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et répondre concrètement aux besoins des ménages à revenu faible ou modeste. »

Édith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

« En tant que propriétaire et gestionnaire, nous mettons notre expertise au service des locataires pour garantir un milieu de vie de qualité et solidaire. Le projet Coulée Grou témoigne de notre engagement à offrir aux familles de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles un milieu de vie digne et abordable. Je remercie sincèrement les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Montréal et le Fonds immobilier de solidarité FTQ : votre appui est essentiel pour concrétiser cette mission. »

Michel Taylor, président du conseil d'administration de Gérer son quartier

Faits saillants :

Jusqu'à 160 ménages pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). S'ils y sont admissibles, les locataires pourront ainsi limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

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À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets à usage multiple qui intègrent plusieurs composantes qu'elles soient résidentielles, commerciales ou de bureaux ainsi que des projets industriels ou institutionnels. Il privilégie une approche de développement durable. Au 31 décembre 2025, il comptait 32 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,7 milliards $ dont près de 5 000 unités résidentielles étaient en construction et 78 actifs en exploitation totalisant 6 445 unités résidentielles locatives. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Josée Lagacé, Fonds immobilier de solidarité FTQ, [email protected]