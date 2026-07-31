Le gouvernement fédéral soutient la construction de logements abordables pour aînés à Moncton

MONCTON, NB, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates pour réduire les coûts, réduire les formalités administratives et construire des logements plus rapidement. Le gouvernement du Canada redouble d'efforts avec une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout aux pays. Nous nous concentrons sur la création de quartiers où les Canadiennes et les Canadiens veulent vivre et peuvent se permettre de vivre.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont faits dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick, ainsi que la Ville de Moncton ont annoncé un financement combiné de plus de 9,5 millions de dollars pour aider à construire 30 logements locatifs sûrs et abordables pour aînés, à Moncton. Le financement fédéral provient du Fonds pour le logement abordable. Le projet situé au 1010, boulevard St. George, à Moncton, prévoit la conversion d'un immeuble existant en un ensemble à usage mixte comprenant 30 logements abordables destinés aux aînés aux deuxième et troisième étages, ainsi qu'une clinique médicale au rez-de-chaussée.

L'annonce a été faite par l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, l'honorable Claire Johnson, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et députée de Moncton-Sud, et par Shawn Crossman, maire de Moncton.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements et à renforcer l'économie canadienne en même temps.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leurs capacités à élaborer des solutions locales aux besoins en matière de logement. Cet ensemble résidentiel offrira plus de logements sûrs et abordables à certains des résidents les plus vulnérables de Moncton. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui sert tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le projet que nous annonçons aujourd'hui fera une réelle différence pour les gens d'ici, à Moncton. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - un pays où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe

« Notre gouvernement reconnaît que la crise du logement se fait durement sentir dans la région de Moncton, et nous nous sommes engagés à relever ces défis de front. Des projets comme celui-ci contribuent à réduire la liste d'attente pour le logement et à créer de nouvelles options de logement abordable pour les Néo-Brunswickoises et les Néo-Brunswickois. » - L'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick

« Nous constatons un besoin croissant de logements abordables adaptés aux aînés. Ce projet permet de répondre à ce besoin en créant des logements et en assurant un accès facile à une clinique médicale. Nous sommes fiers d'appuyer ce projet, qui vise à réaménager un bâtiment existant, dans le cadre de notre programme incitatif du Fonds pour accélérer la construction de logements. » ─ Shawn Crossman, maire de Moncton

« Rising Tide est heureux de s'associer à la SCHL, à Habitation NB et à la Ville de Moncton pour concrétiser ce projet de logements, dont le besoin se fait grandement sentir. Notre mission consiste notamment à offrir à la fois des logements avec services de soutien aux personnes en situation d'itinérance et des logements véritablement abordables aux populations vulnérables. Cela comprend les aînés de notre communauté, qui occuperont ces nouveaux logements.

Ce qui rend ce projet unique, c'est que nos résidents aînés auront accès à une nouvelle clinique médicale située au rez-de-chaussée de l'immeuble. Il s'agit d'un modèle qui, selon nous, présente un très fort potentiel. » - Dale Hicks, président de Rising Tide Community Initiatives

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) a offert aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le FLA est maintenant fermé aux nouvelles demandes, l'ensemble des fonds disponibles ayant été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « nouvelles constructions » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

a offert aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le FLA est maintenant fermé aux nouvelles demandes, l'ensemble des fonds disponibles ayant été engagés. Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant : 6,5 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA); 2,4 millions de dollars du ministère de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick; 600 000 $ de la Ville de Moncton.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]