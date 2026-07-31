Bientôt de nouveaux logements abordables à Whitby

WHITBY, ON, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Dans le but d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables pour la population canadienne, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un financement combiné de près de 2,9 millions de dollars par l'intermédiaire de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement et de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) pour construire 30 logements abordables à Whitby.

Situé au 409 Centre Street South, l'ensemble résidentiel est conçu pour réaménager un immeuble vieillissant de deux étages, arrivé en fin de vie, en un nouvel immeuble de trois étages destiné aux personnes âgées. Une fois achevé au printemps 2027, il offrira 14 logements abordables et 16 logements à loyer proportionné au revenu pour les personnes âgées. De ces logements, 28 seront sans obstacles. Bien situé près du centre-ville de Whitby, l'ensemble résidentiel permettra aux résidents d'accéder facilement à des commerces, à des services communautaires, à des services de soins de santé et au transport en commun.

L'annonce a été faite par Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et par Lorne Coe, député provincial de Whitby, au nom de l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, ainsi que par John Henry, président du conseil régional et directeur général de la municipalité régionale de Durham, Elizabeth Roy, mairesse de Whitby, et Bob Chapman, conseiller régional et président de Housing Durham.

Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales pour répondre aux besoins de logement. Cet ensemble résidentiel offrira un nombre accru de logements sûrs et abordables pour la population de Whitby. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement continuera de protéger l'Ontario en élargissant l'accès à des logements sûrs et abordables pour les résidents vulnérables et les personnes âgées. Il veillera ainsi à ce que les personnes qui ont contribué à bâtir l'Ontario soient en mesure de vieillir dans la dignité et de demeurer en contact avec leurs proches et leurs collectivités. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« En tant que député fédéral de Whitby, je suis fier que nos gouvernements fédéral et provincial collaborent pour investir 2,8 millions de dollars afin de répondre aux divers besoins en matière de logement dans notre région. Ce financement permettra de créer des logements dont les personnes âgées ont grandement besoin, de renforcer le bien-être de la collectivité et de contribuer à bâtir un chez-soi plus sûr, plus inclusif et bienveillant pour tout le monde. » - Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby

« Chaque personne âgée mérite de pouvoir demeurer dans la collectivité qu'elle connaît et qu'elle aime en ayant accès à un logement sûr et abordable. Cet investissement reflète ce qui peut être accompli lorsque les gouvernements collaborent avec des partenaires municipaux pour offrir des solutions pratiques qui renforcent Whitby et améliorent la qualité de vie des résidents. » - Lorne Coe, député provincial de Whitby

« Cet ensemble résidentiel est un excellent exemple de ce qui peut être accompli lorsque tous les ordres de gouvernement unissent leurs forces. Grâce au soutien de nos partenaires fédéraux et provinciaux, nous transformons un immeuble vieillissant de 16 logements en 30 logements modernes et accessibles pour personnes âgées à Whitby. En réaménageant notre site existant de Housing Durham afin d'améliorer le logement abordable et d'en accroître l'offre, nous aidons les personnes âgées à vivre de façon autonome, à demeurer engagées dans leur collectivité et à s'épanouir pendant de nombreuses années. »

- John Henry, président du conseil régional et directeur général de la municipalité régionale de Durham

« Pour accroître le nombre de logements abordables, tous les ordres de gouvernement doivent travailler de concert. L'annonce d'aujourd'hui est un excellent exemple d'un tel partenariat en action. Cet ensemble résidentiel offrira aux personnes âgées 30 nouveaux logements abordables, sûrs et accessibles, à proximité des transports en commun, des soins de santé et des services communautaires. Il aidera ses résidents à demeurer actives et connectées. Alors que Whitby continue de croître, l'augmentation de l'offre de logements abordables pour les résidents à chaque étape de leur vie demeure l'une de nos priorités. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires fédéraux et provinciaux d'investir dans notre collectivité. » - Elizabeth Roy, mairesse de Whitby

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2026, le gouvernement fédéral avait engagé 82,28 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 199 000 logements et la réparation de plus de 344 200 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L' Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario dans le cadre de la SNL. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont chacun engagés à verser environ 378 millions de dollars sur 10 ans dans le cadre de l'IPOL, pour un total de 756 millions de dollars, afin de protéger, de rénover et d'accroître le parc de logements abordables, tout en faisant progresser les priorités de l'Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité.

est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario dans le cadre de la SNL. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont chacun engagés à verser environ 378 millions de dollars sur 10 ans dans le cadre de l'IPOL, pour un total de 756 millions de dollars, afin de protéger, de rénover et d'accroître le parc de logements abordables, tout en faisant progresser les priorités de l'Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité. L' Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) est une initiative de financement mise en œuvre dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et l'Ontario. Le financement permet de réparer, de renouveler et d'agrandir le parc de logements communautaires, ainsi que d'offrir une aide au loyer aux personnes vivant dans des logements sociaux et abordables. Il peut aussi servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance.

est une initiative de financement mise en œuvre dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et l'Ontario. Le financement permet de réparer, de renouveler et d'agrandir le parc de logements communautaires, ainsi que d'offrir une aide au loyer aux personnes vivant dans des logements sociaux et abordables. Il peut aussi servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance. En mars 2026, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont conclu le Partenariat Canada-Ontario pour la construction à l'appui des objectifs communs d'accroître l'offre de logements, de faire progresser les principaux projets de transport en commun et de renforcer la croissance économique. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les gouvernements du Canada et de l'Ontario verseront un total de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans, à titre de contribution équivalente, pour appuyer des projets d'infrastructures favorisant la construction de logements en Ontario. Le financement sera prioritairement accordé aux municipalités qui réduisent les droits d'aménagement et maintiennent ces réductions. Il s'agit du premier partenariat du gouvernement fédéral conclu dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

à l'appui des objectifs communs d'accroître l'offre de logements, de faire progresser les principaux projets de transport en commun et de renforcer la croissance économique. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les gouvernements du Canada et de l'Ontario verseront un total de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans, à titre de contribution équivalente, pour appuyer des projets d'infrastructures favorisant la construction de logements en Ontario. Le financement sera prioritairement accordé aux municipalités qui réduisent les droits d'aménagement et maintiennent ces réductions. Il s'agit du premier partenariat du gouvernement fédéral conclu dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 409 Centre Street South est le suivant : 2 200 000 $ dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire pour aider à construire 16 logements; 694 745 $ dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement pour aider à construire 14 logements; 7 341 255 $ de la Municipalité régionale de Durham.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale. Elle est le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram. L'Ontario a récemment adopté la Loi de 2026 pour la construction de logements et l'amélioration de l'infrastructure de transport. Elle vise à accélérer la construction de logements et d'infrastructures en simplifiant les processus d'aménagement, en modernisant les règles d'urbanisme et en réduisant les coûts, en collaboration avec les municipalités.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario, consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur X .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Michael MinzakCabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, [email protected]