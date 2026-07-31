/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À MONCTON/English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
31 juil, 2026, 06:00 ET
MONCTON, NB, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, l'honorable Claire Johnson, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et députée de Moncton-Sud, et à Shawn Crossman, maire de Moncton pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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31 juillet 2026
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Heure :
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10 h HA
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Lieu :
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1010, boulevard St. George,
Moncton, Nouveau-Brunswick
E1E 4R5
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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