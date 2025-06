Prêt de 19,8 M$ de la BIC pour les infrastructures habilitantes soutient les logements nécessaires

Available in English

Accélération des infrastructures habilitantes pour débloquer plus de 380 logements

Modèle pour les futurs développements résidentiels de la PNKD et du gouvernement du Yukon

pour les futurs PNKD et le gouvernement du Yukon pour partager leurs ressources et leur expertise

WHITEHORSE, YT, le 19 juin 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) accorde un prêt d'infrastructures de 19,8 millions de dollars pour aider la Première Nation de Kwanlin Dün (PNKD) à accélérer les calendriers de construction de plus de 380 logements à Whitehorse.

KDFN (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Pancarte indiquant le futur emplacement du lotissement Range Point avec des informations sur la construction. (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

La communauté prévue de 45 acres de Chasàn Tatäy (anciennement connue sous le nom de Range Point) est un projet de développement conjoint entre la PNKD et le gouvernement du Yukon. Le projet comprend deux parcelles adjacentes : 37 acres de terres visées par le règlement de la PNKD et 8 acres de terres du gouvernement du Yukon.

Le prêt de la BIC permettra de faire progresser les infrastructures habilitantes afin de préparer le site au développement de logements. Les travaux habilitants comprennent la construction de conduites d'eau et des eaux usées, de routes, de raccordements souterrains aux services publics et d'un service Internet haut débit sur la parcelle de la PNKD.

L'accès au capital abordable de la BIC améliorera la capacité de la PNKD de faire d'importants investissements dans le logement et les infrastructures pour répondre aux besoins de la population. Le développement contribuera à générer des revenus stables à long terme pour la Première Nation, qui seront réinvestis dans des programmes et des services destinés à la population.

La construction du développement Chasàn Tatäy devrait commencer à l'été 2025.

Cet investissement représente le premier prêt de la BIC à atteindre la clôture financière au Yukon. La BIC continuera sa collaboration avec les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits à de nouvelles infrastructures en partenariat avec les communautés autochtones du Canada et au profit de celles-ci.

Citations

Il est essentiel d'investir dans des infrastructures habilitantes pour débloquer davantage de logements, surtout dans les collectivités du Nord où l'accès à des capitaux abordables et à long terme peut être un défi. La BIC est fière de s'associer à la PNKD dans le cadre de ce projet visant à accélérer la construction de nouveaux logements sur les terres visées par le règlement et à faire progresser les retombées économiques et communautaires.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

La Première Nation de Kwanlin Dün collabore avec des partenaires gouvernementaux à des projets d'intérêt mutuel visant à construire davantage de logements pour la population de la PNKD et celle de la ville de Whitehorse. C'est grâce à la vision foncière élaborée avec la population au fil des ans qui a créé et soutenu cet important développement des terres visées par le règlement de la PNKD en 2025.

Chef Sean Uyenets'echᶖa Smith, Première Nation de Kwanlin Dün

Avant de pouvoir construire des logements, vous devez poser les bonnes bases. Les investissements dans les infrastructures clés, comme les routes, l'eau et les services publics souterrains, sont essentiels pour bâtir une collectivité et une économie locale forte. Cet investissement, le premier de la BIC au Yukon, aidera à jeter les bases essentielles de la construction de logements indispensables à Whitehorse.

Brendan Hanley, député du Yukon et secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique

Ce partenariat avec la Première Nation de Kwanlin Dün a été déterminant pour aider le gouvernement du Yukon à répondre à la demande de nouveaux terrains et à offrir de nouvelles possibilités novatrices pour répondre aux besoins de logement de la population croissante. Cette collaboration unique a également ouvert la porte à d'autres partenariats dans le domaine de l'aménagement des terrains. Nous sommes reconnaissants de l'appui de la Banque de l'infrastructure du Canada, dont les contributions aident à créer des collectivités viables et dynamiques sur l'ensemble du territoire.

L'hon. Richard Mostyn, ministre des Services aux communautés, gouvernement du Yukon

La ville de Whitehorse est heureuse de voir le développement de Chasàn Tatäy progresser aux côtés de ses partenaires de la Première Nation de Kwanlin Dün. Whitehorse est l'une des villes à la croissance la plus rapide au Canada, avec une forte demande de logements, et il est important de trouver des façons novatrices de répondre aux besoins de la population. Le développement de Range Point créera un nouveau modèle dirigé par les Autochtones qui augmentera considérablement les options de logement dans la collectivité.

Kirk Cameron, maire, ville de Whitehorse

