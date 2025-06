Première journée de grève pour les 2400 employé-es d'entretien de la STM

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - Les 2400 employé-es d'entretien ont déclenché une grève qui pourrait durer jusqu'au 17 juin, à moins que la STM retire enfin ses demandes de reculs dans les conditions de travail. Après plus d'un an de négociation, les travailleuses et les travailleurs doivent exercer la grève pour de meilleures conditions de travail et pour améliorer le transport collectif.

Malgré les nombreuses interventions du Syndicat du transport de Montréal-CSN réclamant à la STM de retirer ses demandes de reculs, celle-ci a refusé de bouger à la table de négociation. Devant l'impasse, les employé-es d'entretien ont pris la décision de déclencher la grève. Le débrayage d'une durée de neuf jours aura pour effet de ralentir et de causer des arrêts de service pour les usagères et les usagers. Ce moyen de pression ultime vise à augmenter la pression sur l'employeur pour qu'il cesse de s'en prendre aux conditions de travail de ses salarié-es. Rappelons que la STM veut créer des horaires atypiques et déplacer les salarié-es dans toutes ses installations. De leur côté, les employé-es d'entretien proposent des solutions pour améliorer le recrutement à la STM, notamment en freinant le recours à la sous-traitance et à la privatisation, en améliorant la conciliation famille-travail et en implantant des mesures pour attirer et retenir le personnel.

« Ce matin, on déclenche la plus longue grève des employé-es d'entretien de la STM depuis plus de 20 ans. Nous le faisons après plus d'un an de négociation. Nous le faisons pour défendre nos conditions de travail et lutter contre la sous-traitance. Nous le faisons parce que nous tenons au transport collectif. Nous sommes bien conscients que la grève a des impacts sur les usagères et les usagers. Nous aurions bien voulu pouvoir l'éviter, mais face au manque d'ouverture de la STM, les 2400 employé-es d'entretien sont contraints d'utiliser les moyens nécessaires pour se faire entendre », lance Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN.

« La STM sait très bien qu'elle pouvait éviter cette grève. Si les employé-es d'entretien sont rendus là, c'est pour défendre leurs conditions de travail. Comment la STM pense-t-elle réussir à attirer et retenir le personnel dont elle a tant besoin si elle coupe dans les conditions de travail ? D'un côté, la STM fait une campagne de recrutement et de l'autre, elle veut couper dans les conditions de ses employé-es, c'est un non-sens », explique Stéphanie Gratton, première vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

« Les 2400 employé-es d'entretien de la STM nous montrent aujourd'hui à quel point ils sont déterminés à défendre leurs conditions de travail. Ils savent que ça prend de bonnes conditions de travail pour améliorer le transport collectif. Nous serons à leur côté pour que cette mobilisation leur permette d'obtenir une bonne convention collective et pour assurer la qualité du service », poursuit Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

« Le transport collectif est sous-financé au Québec, tout ça parce que notre gouvernement est obnubilé par le transport individuel privé. Là-dessus, on est d'accord avec la STM et les sociétés de transport. Il faut rehausser le financement rapidement pour entretenir nos infrastructures de transport collectif, mais aussi pour développer de nouveaux projets. L'été et les canicules qui s'en viennent vont nous rappeler encore une fois l'urgence de faire la transition juste pour faire face aux changements climatiques. Le transport collectif est une des solutions en la matière et il est temps que le gouvernement embarque », de conclure François Enault, premier vice-président de la CSN.

Le Syndicat du transport de Montréal-CSN, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

